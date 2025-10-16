ПРЕДСТАВA „ТЕЛО” НА ФЕСТИВАЛУ „БЕЗВРЕМЕНИ” У потрази за слободом унутар сопствене коже
Уоквиру фестивала „Безвремени” публика ће имати прилику да 18. октобра од 20 часова у Новосадском позоришту - Újvidéki Színház погледа изузетну представу „Тело“, коју доноси Театар Брама из Гољенова (Пољска).
Овај позоришни догађај, проистекао из креативног процеса међугенерацијске заједнице, истражује једно од најдубљих и најуниверзалнијих питања, а то је однос човека према сопственом телу.
Представа се бави темама идентитета, култа младости и ејџизма, постављајући питање: да ли нас тело дефинише или ограничава? На сцени, кроз покрет, слику и интензивну енергију извођача, „Тело“ постаје метафора за слободу, отпор, рањивост и људскост. Публика ће бити вођена кроз поетски и физички ритуал који нас суочава са сопственим предрасудама и дубоко усађеним друштвеним нормама о лепоти, старости и телу као симболу пролазности. Аутори представе полазе од идеје да је тело истовремено оруђе и сведок живота. Тајанствен инструмент који свакодневно користимо, иако га често не разумемо.
- Тело је и наш лични доказ пролазности времена - поручују аутори, отварајући простор за интроспективно и колективно промишљање.
У представи одзвања питање: да ли је могуће ослободити тело од друштвених и културних ограничења? Аутори истичу да људи често покушавају да побегну од свог тела, да га контролишу или сакрију иза конвенција, али управо кроз тај покушај бекства долазимо до његовог суштинског значења. Уметност овде постаје алат самоспознаје, а покрет начин комуникације између оног што осећамо и оног што показујемо свету.
Кроз визуелно богату и емотивно снажну естетику представа „Тело“ доноси енергију заједништва и трансформације. На сцени се смењују генерације извођача, који кроз сопствено искуство и телесност исписују приче о прихватању, старењу и слободи. Снови о слободи не бледе, они пружају наду и вибрирају у нашим телима.
Након извођења, публика ће имати прилику да учествује у разговору са уметницима, који ће отворити додатни простор за дијалог о перцепцији тела, границама и ослобађању кроз уметност.
Режију потписују Daniel Jacewicz i Dorota Porowska, која је уједно и ауторка кореографије. Извођачку екипу чине Janusz Baszkiewicz, Barbara Biegańska, Łucja Czarnacka, Bronisława Filipczyk, Danuta Kiliszek, Agata Kołodziejska, Jadwiga Kubinowska, Mateusz Poczobut, Wiktoria Gajewska, Maria Pyszel i Igor Zalewski. Костиме је осмислила Maria Łupińska, визуелне елементе Enrique Laya Larrea, док су за светло задужени Mateusz Poczobut i Teodor Słaby. Продуцент представе је Театр Брама из Гољенова.
Театар Брама спаја уметност и заједницу
Театр Брама (Goleniów, Пољска) основан је 1996. године од стране Daniela Jacewicza и од тада је постао једно од најзначајнијих независних позоришта у централној Европи. Њихов рад надилази традиционалне оквире сценског стварања. Свака представа је сусрет, дијалог и заједничко искуство, у којем публика није посматрач, већ учесник.
Брама је у Гољенову, граду од свега 25.000 становника, изградила динамично културно језгро које окупља људе свих генерација. Кроз представе, радионице, фестивале и пројекте, ово позориште непрекидно повезује уметност и друштвени ангажман. Њихов фестивал Брамат, који сваке године окупља уметнике из целог света, препознат је као глас независног театра у Пољској и место где се локално и глобално сусрећу. Посебност Театра Брама је у томе што ради на граници институције и неинституције, спајајући свакодневицу и уметност. Њихов приступ заснива се на идеји да позориште треба да буде простор сусрета и промене, алат који покреће људе, не само естетски, већ и друштвено. Брама тежи да „освоји“ заједницу кроз уметност, претварајући публику у активне учеснике културног живота.
Они који раније нису посећивали позориште, данас су део његовог живог ткива као гледаоци, сарадници, па чак и извођачи. У томе се крије снага Театра Браме: у способности да уметност врати људима и људе врати уметности. Њихов рад балансира између естетске аутентичности и друштвене одговорности, нудећи искуство које је и узвишено и дубоко лично.
Гостовање Театра Брама у оквиру фестивала „Безвремени“ представља прилику да домаћа публика искуси театар који брише границе између сцене и живота. Ово није позориште које говори “одозго”, ово је театар који дише заједно са заједницом, који препознаје моћ уметности да повеже, лечи и покрене.
О фестивалу „Безвремени”
Фестивал „Безвремени” први је уметнички ангажовани фестивал у Србији посвећен истраживању и указивању на проблем дискриминације старијих особа, кроз форму театра заједнице. У организацији Фондације Нови Сад – Европска престоница културе, у сарадњи са Трупом „Држ не дај” и Црвеним крстом Србије, фестивал има мисију да осветли често занемарене, али дубоко присутне предрасуде према старијима и да отвори дијалог о достојанству, правима и међугенерацијској солидарности.
Овогодишње издање фестивала посвећено је теми деменције, болести која погађа све већи број старијих особа широм света. Фестивал кроз уметничке програме заговара оснивање дневних центара за особе са деменцијом и развој услуга предаха за њихове неговатеље, чиме доприноси јачању свести о важности бриге, емпатије и подршке.
Фестивал „Безвремени“ настао је у оквиру европског пројекта Age Against the Machine, који окупља партнере из више земаља: Црвени крст Србије, Универзитет у Евори (Португалија), позориште Диспари Театро (Италија), Театар Брама (Пољска), Nordisk Teater laboratorium (Данска) и Трупу „Држ не дај” (Србија). Пројекат подржава Европска унија кроз програм ЦЕРВ – Network of Towns, као и Град Нови Сад и Министарство културе Републике Србије. Посебна захвалност упућена је Новосадском позоришту – Újvidéki Színház и Министарству за људска и мањинска права и друштвени дијалог Републике Србије на подршци.