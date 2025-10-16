clear sky
Велико славље у Сремској Митровици

ОДБОЈКАШИЦАМА СРЕМА ТРИЛЕР: У тај-брејку дошле до четвртфинала Купа Србије, Старопазовчанке рутински

Одбојкашице Јединства из Старе Пазове и Срема из Сремске Митровице избориле су пласман у четвртфинале Купа Србије.

Јединство је без већих проблема изашло на крај са Лесковцем 98 победивши максималним резултатом 3:0 (25:10, 25:20, 25:20), док је Срем, након велике борбе, елиминисао Београд славивши у тај-брејку 3:2 (18:25, 25:18, 18:25, 25:20, 15:11).

Након минималног пораза у 1. колу Суперлиге, Јединство није имало право на још један кикс. У госте некадашњем двоструком прваку државе стигао је нови суперлигаш, Лесковац 98, а изабранице Јова Цаковића су искористиле прилику и максималном победом избориле пласман међу осам најбољих екипа.

Дефинитивно најзанимљивији и најузбудљивији дуел осмине финала Купа Србије одигран је у Сремској Митровици. Домаћин Срем и Београд приредили су фантастичну утакмицу, препуну преокрета, па је на крају и најправедније било да победник буде одлучен након пет сетова. У тај-брејку је од пресудног значаја било искуство Сремица за пласман у четвртфинале. 

Поред Јединства и Срема, међу осам најбољих прошли су и Железничар из Лајковца, Уб, ужичко Јединство, Црвена звезда, ТЕНТ и Раднички Бластерс из Београда. 

