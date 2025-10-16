КОНАЧНО КРАЈ САГЕ: Партизан раскинуо уговор са Калулом, није се појављивао на тренинзима
Фудбалски клуб Партизан објавио је да је раскинуо уговор са фудбалером Алдом Калулуом.
– Одлука је донета због неиспуњавања професионалних обавеза дефинисаних уговором и дужег непојављивања играча на тренинзима. Клуб увек инсистира на дисциплини, професионализму и поштовању обавеза, те ће и убудуће све одлуке доносити у складу са тим принципима – навели су црно-бели на званичном сајту.
Репрезентативац Демократске Републике Конго се након једне репрезентативне паузе у првенству није вратио у клуб, а нико није знао разлог.
Калулу је за Партизан играо од јула 2023. године, a и даље није познато зашто је престао да долази на тренинге.
Од почетка сезоне је одиграо укупно шест утакмица, по две у Суперлиги, квалификацијама за Лигу Европе и квалификацијама за лигу конференције.
Од седмог кола и меча са Радником није био у протоколу мечева Партизана.