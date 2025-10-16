clear sky
17°C
16.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1678
usd
100.8068
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

КРАЈ КАРИЈЕРЕ У 25. ГОДИНИ - Олимпијска шампионка одлучила: Право је време

16.10.2025. 14:42 14:44
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
Коментари (0)
спорт
Фото: TANJUG/AP Photo/Ashley Landis,File

Олимпијска шампиона у пливању на 400 метара слободним стилом Аријарн Титмус саопштила је да је одлучила да заврши каријеру.

Титмус (25) је на Инстаграму навела да је одлука била тешка, али да осећа да је сада прави тренутак да се повуче.

– Одувек сам волела пливање, то је моја страст још од детињства. Схватила је да су ми неке ствари у животу сада мало важније од пливања. После 18 година у базену и 25 година живота, осећам да је право време да се опростим од пливања – поручила је Титмус.

Титмус је актуелна олимпијска шампионка на 400 метара слободним стилом, а у Паризу прошле године је освојила злато и у штафети 4x200 метара.

Аустралијска пливачица је уочи ОИ у Паризу имала операцију уклањања тумора на јајнику, а ове године је направила паузу и није се такмичила.

Она има укупно четири златне медаље са олимпијских игара, четири пута је била и светска шампионка, такође држи светски рекорд на 200 метара слободним стилом.

пливање
Извор:
ТАНЈУГ
Пише:
Дневник
Спорт Остали спортови
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај