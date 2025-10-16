КРАЈ КАРИЈЕРЕ У 25. ГОДИНИ - Олимпијска шампионка одлучила: Право је време
Олимпијска шампиона у пливању на 400 метара слободним стилом Аријарн Титмус саопштила је да је одлучила да заврши каријеру.
Титмус (25) је на Инстаграму навела да је одлука била тешка, али да осећа да је сада прави тренутак да се повуче.
– Одувек сам волела пливање, то је моја страст још од детињства. Схватила је да су ми неке ствари у животу сада мало важније од пливања. После 18 година у базену и 25 година живота, осећам да је право време да се опростим од пливања – поручила је Титмус.
Титмус је актуелна олимпијска шампионка на 400 метара слободним стилом, а у Паризу прошле године је освојила злато и у штафети 4x200 метара.
Аустралијска пливачица је уочи ОИ у Паризу имала операцију уклањања тумора на јајнику, а ове године је направила паузу и није се такмичила.
Она има укупно четири златне медаље са олимпијских игара, четири пута је била и светска шампионка, такође држи светски рекорд на 200 метара слободним стилом.