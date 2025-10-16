РЕАЛНОСТ ИЛИ ПОТЦЕЊИВАЊЕ ЂОКОВИЋА: Невиђена квота да Ноле побеђује Синера
16.10.2025. 16:18 16:22
Најбољи тенисер света Новак Ђоковић и Јаник Синер укрстиће рекете у полуфиналу егзбиционог турнира Шест краљева у Саудијској Арабији.
Када је реч о предвиђањима ко ће победити, кладионице су сигурне у тријумф Италијана.
Овако висока квота није била на Новака ни на Ролан Гаросу док је Рафаел Надал био у пуној снази.
Чињеница је да је Ђоковић на заласку каријере, па и поред тога што и даље улази у завршнице свих турнира, Синер му је непремостива препрека већ дуго времена.
Зато је на Јаника постављено само 1.15, док је на тријумф најбољег свих времена коефицијент вртоглавих 5.90.