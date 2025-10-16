clear sky
14°C
16.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1809
usd
100.5241
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

РЕАЛНОСТ ИЛИ ПОТЦЕЊИВАЊЕ ЂОКОВИЋА: Невиђена квота да Ноле побеђује Синера

16.10.2025. 16:18 16:22
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф
Коментари (0)
спорт
Фото: TANJUG/AP Photo/Andy Wong

Најбољи тенисер света Новак Ђоковић и Јаник Синер укрстиће рекете у полуфиналу егзбиционог турнира Шест краљева у Саудијској Арабији.

Када је реч о предвиђањима ко ће победити, кладионице су сигурне у тријумф Италијана. 

Овако висока квота није била на Новака ни на Ролан Гаросу док је Рафаел Надал био у пуној снази.

Чињеница је да је Ђоковић на заласку каријере, па и поред тога што и даље улази у завршнице свих турнира, Синер му је непремостива препрека већ дуго времена.

Зато је на Јаника постављено само 1.15, док је на тријумф најбољег свих времена коефицијент вртоглавих 5.90.

 

Телеграф

Новак Ђоковић Јаник Синер тенис
Извор:
Телеграф
Пише:
Дневник
Спорт Тенис
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
НОВАК ИЗНЕНАДИО ОДГОВОРОМ: Новинари питали за повреду у полуфиналу Шангаја
спорт

НОВАК ИЗНЕНАДИО ОДГОВОРОМ: Новинари питали за повреду у полуфиналу Шангаја

11.10.2025. 15:28 15:31
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ШОК У ШАНГАЈУ! НОВАК ЂОКОВИЋ елиминисан од 204. играча света! НАЈТЕЖИ ПОРАЗ НА МАСТЕРСУ
da

ШОК У ШАНГАЈУ! НОВАК ЂОКОВИЋ елиминисан од 204. играча света! НАЈТЕЖИ ПОРАЗ НА МАСТЕРСУ

11.10.2025. 12:32 12:58
Волим
0
Коментар
1
Сачувај