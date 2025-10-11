НОВАК ИЗНЕНАДИО ОДГОВОРОМ: Новинари питали за повреду у полуфиналу Шангаја
Најбољи српски тенисер Новак Ђоковић честитао је Валентину Вашероу пласман у финале Мастерса у Шангају.
Ђоковић је раније у суботу поражен у полуфиналу Мастерса у Шангају од Вашероа 6:3, 6:4.
– Желим да честитам Валентину на пласману у прво Мастерс финале. Доћи до тога из квалификација је невероватна прича. Рекао сам му на мрежи да је одиграо сјајан турнир, али још више да му је став био одличан. Притом, и игра му је била изванредна. Све је то до њега. Желим му све најбоље у финалу, а данас је победио бољи играч – рекао је Ђоковић на конференцији за медије.
Српски тенисер је током меча имао проблема са повредом. Новинари су питали Ђоковића да прокоментарише повреду коју је доживео током полуфинала.
– Следеће питање, молим – навео је Ђоковић.
Вашеро ће у финалу Мастерса у Шангају играти против победника меча између Руса Данила Медведева и Француза Артура Риндеркнеша.