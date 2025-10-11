overcast clouds
17°C
11.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1682
usd
101.2252
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

НОВАК ИЗНЕНАДИО ОДГОВОРОМ: Новинари питали за повреду у полуфиналу Шангаја

11.10.2025. 15:28 15:31
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
Коментари (0)
спорт
Фото: TANJUG/AP Photo/Andy Wong

Најбољи српски тенисер Новак Ђоковић честитао је Валентину Вашероу пласман у финале Мастерса у Шангају.

Ђоковић је раније у суботу поражен у полуфиналу Мастерса у Шангају од Вашероа 6:3, 6:4.

– Желим да честитам Валентину на пласману у прво Мастерс финале. Доћи до тога из квалификација је невероватна прича. Рекао сам му на мрежи да је одиграо сјајан турнир, али још више да му је став био одличан. Притом, и игра му је била изванредна. Све је то до њега. Желим му све најбоље у финалу, а данас је победио бољи играч – рекао је Ђоковић на конференцији за медије.

Српски тенисер је током меча имао проблема са повредом. Новинари су питали Ђоковића да прокоментарише повреду коју је доживео током полуфинала.

– Следеће питање, молим – навео је Ђоковић.

Вашеро ће у финалу Мастерса у Шангају играти против победника меча између Руса Данила Медведева и Француза Артура Риндеркнеша.

Новак Ђоковић тенис мастерс у шангају
Извор:
ТАНЈУГ
Пише:
Дневник
Спорт Тенис
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај