СМОТРА РЕЦИТАТОРА У ВРБАСУ Млади показали таленат и велико срце
ВРБАС: Осма по реду смотра рецитатора особа са интелектуалним инвалидитетом одржана је у Врбасу, у организацији МНРО „Кућица“.
Општина Врбас обезбедила је средства за реализацију приредбе, а подршку је пружило и Министарство за рад, борачка и социјална питања, које редовно издваја месечна средства за материјал и рад радионичара.
Млади и одрасли из „Кућице“ сами су припремили програм - од рецитација до сценографије, уз велико залагање, стрпљење и труд свог креативног радионичара Весне Хорват. Она је, како истичу у удружењу, једина која није лично мотивисана кроз родитељску улогу, већ својим радом подржава све кориснике и њихове породице.
Програм су обележиле бројне интерпретације песама: Мина Грујић рецитовала је „У зимски дан“, Мирјана Димић „Од куће до школе“, Никола Раичевић „Ау што је школа згодна“, Андреј Пароци „Кишна кап“, Леон Рукавина „Стрепња“, Магдалена Сокановић „Најмања песма“, а Ведрана Бутулија „Кишобран за двоје“.
Посебан утисак оставили су Живко Милић, Милош Калудер и Игор Пустало са заједничком рецитацијом „Песма о лепој Кати“.
Гости смотре били су чланови удружења „Дете и школа“ из Суботице, на челу са оснивачем и председницом Бојаном Вујиновић. Они су такође наступили пред публиком - Николина Јовановић извела је „Песму Врбас“, волонтерка Наташа Виговскаја песму „Кад би дошла велика вода“, док је Ванеса Мартинов публику одушевила песмом „Јесен“.
Програм је затворио Немања Стоиљковић, који је на енглеском језику рецитовао песму „Врбас“.