ПОЛОВИЧАН УЧИНАК СРПСКИХ ТИМОВА на старту финала Европске лиге младих

На ватрену линију прво је изашла репрезентација пиштољем, која се у првом колу Групе 2 састала са Литванијом. После три серије од по десет хитаца резултат је био 12:12 у поенима, па је о победнику одлучило распуцавање. И у распуцавању се водила изједначена борба, али је Србија после четвртог хица дошла до тријумфа.

Тим пушком је у првом колу био слободан, а у другом је декласирао Норвешку 20:4.

Обе наше селекције су свој други меч имале у послењем делу данашњег програма, у поподневном међуколу. Али, ни једна није дошла до тријумфа.

Селекција пушком је изгубила од Украјине 11:13, а тим пиштољем је поражен од Италије 9:15.

Победници група ће се пласирати у мечеве за злато, а поражени у сусрете за бронзу.

Обе наше екипе и даље имају шансе за пролаз даље.

У Групи 1 такмичења пушком на челу су млади такмичари и такмичарки Италије, који су једини забележили две победе. По један тријумф и пораз, уз Србију имају Мађарска и Украјина, а на зачељу, без победе је Норвешка. Наше стрелце сутра очекују тешки дуели са домаћином Мађарском и са до сада непораженом Италијом. Данас је екипа Италије тек после распуцавања савладала Мађарску.

Слична је ситуација и на табели Групе 2 такмичења пиштољем. Прво место са два тријумфа држи Италија. Скор 1 – 1 имају Србија, Шпанија и Пољска, а на последњем месту је Литванија, која је још увек празних шака. Сутрашњи мечеви српског тима са екипама Шпаније и Пољске ће за све три екипе бити кључни у борби за пласман у дуеле за медаље.

Пиштољ, Група 2

Прво коло: Шпанија- Пољска 14:10, Литванија - Србија 12:12, победа Србије у распуцавању (Миндаугас Баранаускас - Урош Гајић 1:5, Каспарас Радзевичиус - Теа Микец 3:3, Ауксе Јаблонскаите - Матеја Трипковић 2:4, Атане Василиаускаите - Кристина Пејовић 6:0). Слободна Италија.

Друго коло: Италија – Шпанија 14:10, Пољска – Литванија 16:8. Слободна Србија.

Међуколо: Србија – Италија 9:15 (Урош Гајић – Марко Пици 2:4, Матеја Трипковић – Лорис Куарта 0:6, Теа Микец – Алиис Бруно 5:1, Кристина Пејовић – Розела Базил 2:4).

Пласман: 1. Италија 2 победе – 0 пораза, 2. Пољска 1 – 1, 3. Шпанија 1 – 1, 4. Србија 1 – 1, 5. Литванија 0 – 2.

Пушка, Група 1

Прво коло: Норвешка – Мађарска 4:20, Италија – Украјина 14:10. Слободна Србија.

Друго коло: Србија - Норвешка 20:4 (Анастасија Живковић - Аурора Мисфјорд 4:2, Анђелија Стевановић - Синоеве Берг 4:2, Стефан Аговић - Николаи Јансен Снесруд 6:0, Михаило Лончарски - Николаи Ринде 6:0), Мађарска - Италија 12:12 - победа Италије у распуцавању. Слободна Украјина.

Међуколо: Украјина – Србија 13:11 (Артем Мозговиј – Анђелија Стевановић 2:4, Данило Данаијев – Михаило Лончарски 6:0, Матија Шенина – Анастасија Живковић 3:3, Алина Жужман – Стефан Аговић 2:4).

Пласман: 1. Италија 2 победе – 0 пораза, 2. Мађарска 1 – 1, 3. Србија 1 – 1, 4. Украјина 1 – 1, 5. Норвешка 0 – 2.