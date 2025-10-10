overcast clouds
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
ПРОМЕНА ТРЕНЕРА НА КЛУПИ РУКОМЕТНЕ СЕЛЕКЦИЈЕ СРБИЈЕ: Брковићу поверени кадети

10.10.2025. 18:04 18:07
Дневник
Фото: РСС

После само годину дана на клупи кадетске репрезентације Србије, Зоран Тодић, поднео је оставку, а Рукометни савез Србије је на седници Управног одбора за новог кормилара Орлића именовао Александра Брковића.

Некадашњи тренер Партизана, пре 14 година је био најмлађи стручњак у историји на клупи неког тима у елитном европском такмичењу, Лиги шампиона. После црно-белих, са којима је освојио две титуле шампиона Србије, радио је са млађим категоријама у Бахреину и Израелу.

Брковићев помоћник биће тренер Обилића Марко Павловић.

“Управни одбор RSS-a, на основу обављених консултација са селектором мушке сениорске репрезентације Раулом Гонзалесом, због чињенице да постоји потреба за комплетирањем стручних штабова репрезентативних селекција, а имајућу у виду да су именовани тренери са дугогодишњим искуством, донео је одлуку о именовању Брковића за селектора и Павловића за помоћног тренера”, стоји у саопштењу који је потписао челни човек RSS-a Божидар Ђурковић.

Спорт Рукомет
