ПРОМЕНА ТРЕНЕРА НА КЛУПИ РУКОМЕТНЕ СЕЛЕКЦИЈЕ СРБИЈЕ: Брковићу поверени кадети
После само годину дана на клупи кадетске репрезентације Србије, Зоран Тодић, поднео је оставку, а Рукометни савез Србије је на седници Управног одбора за новог кормилара Орлића именовао Александра Брковића.
Некадашњи тренер Партизана, пре 14 година је био најмлађи стручњак у историји на клупи неког тима у елитном европском такмичењу, Лиги шампиона. После црно-белих, са којима је освојио две титуле шампиона Србије, радио је са млађим категоријама у Бахреину и Израелу.
Брковићев помоћник биће тренер Обилића Марко Павловић.
“Управни одбор RSS-a, на основу обављених консултација са селектором мушке сениорске репрезентације Раулом Гонзалесом, због чињенице да постоји потреба за комплетирањем стручних штабова репрезентативних селекција, а имајућу у виду да су именовани тренери са дугогодишњим искуством, донео је одлуку о именовању Брковића за селектора и Павловића за помоћног тренера”, стоји у саопштењу који је потписао челни човек RSS-a Божидар Ђурковић.