УЗВИКИВАЛИ НА САВ ГЛАС „ХОЋЕМО ЈОШ!”„Дунавска соната” на Рибљој пијаци приближила класичну музику и најмлађима
Више од 50 деце из три вртића уживало је данас у мелодијама класичне музике, коју је на Рибљој пијаци изводио „Дуо соната”, пијаниста Јожеф Ритер и виолинисткиња Андријана Рајић.
То је, иначе, претпоследњи наступ у оквиру јесење серије концерата „Храна за уши”, које Удружење музичара класичне музике „Дунавска соната” већ пет година организује на новосадским пијацама у сарадњи са ЈКП „Тржница” и под покровитељством Градске управе за културу.
На репертоару су, као и раније, биле популарне композиције класичне музике, уз неизбежне валцере, уз које су малишани плесали. Музичари су специјално за најмлађу публику одсвирали и познате дечје песмице попут „Разболе се лисица” и „Деца су украс света”, уз хорску пратњу деце из вртића.
Као добар домаћин „Тржница” је за госте обезбедила јабуке, а да је класична музика заиста храна за уши, најмлађа публика показала је и доказала тако што је од Јожефа Ритера и Андријане Рајић неколико пута тражила да наставе да свирају, узвикујућу на сав глас „хоћемо још”.
Удружење музичара класичне музике „Дунавска соната” ове године слави десет година рада, а осим на пијацама, концерте организују и на другим необичним местима – плажама, по градским квартовима, али по војвођанским селима.
Уметношћу разбијају предрасуде
– Основна идеја нам је да класичну музику приближимо обичним људима – рекла је Милица Трифунов. – Организујући наступе младих новосадских уметника од 2015. године, установили смо да публика на својим телефонима, након наступа, истражује музичаре и композиције, а то је и циљ целог пројекта, да се кроз бесплатне концерте што више људи упозна са врхунском уметношћу и да разбијемо предрасуде.
„Храна за уши” јединствен је пројекат популаризације класичне музике, а овогодишњи концерти на пијацама део су обележавања десетогодишњице рада, тако да су четири одржана у маја и јуну, а шест током јесени, с тим да је последњи данас на Сателитској пијаци.
– Ове године прослављамо десет година рада на промоцији класичне музике, па, симболично, на пијацама организујемо десет концерата – објаснила је Милица Трифунов, из Удружења „Дунавска соната”. – На Рибљој пијаци традиционално организујемо један концерт само за децу из околних вртића и то је заиста велика уживанција за све. Енегија је одлична, а дечје реакције искрене. Жеља нам је да сусрет малишана с класичном музиком ни на један начин не буде ригидан, већ да буде потпуно спонтан, па их зато и охрабрујемо да реагују онако како они желе и осећају. Велика је предрасуда да је класика резервисана за посебне ситуације и за посебну врсту људи. Истина је да класику свако може срцем разумети.
Не могу сви Новосађани да присуствују концертима класичне музике у концертним дворанама јер је број места ограничен. Због тога је, по речима наше саговорнице, „Дунавска соната” и кренула с промоцијом класичне музике на отвореном, на просторима која посећује велики број људи, а управо су пијаце место сусрета великог броја суграђана, и сви они имају прилику да бесплатно, уз преподневни пазар, уживају у неким од најбољих дела класике.