КРУНИЋ И ДАНИЛИНА У ПОЛУФИНАЛУ турнира у Вухану

10.10.2025. 17:20 17:37
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
krunic
Фото: Aleksandra Krunić, foto: Printscreen/Youtube/Eurosport Italia

Српска тенисерка Александра Крунић и њена партнерка у дублу Казахстанка Ана Данилина пласирале су се у полуфинале турнира у Вухану.

Меч је трајао сат и 27 минута.

Српска и казахстанска тенисерка узеле су четири пута сервис кинеско-канадском тандему, док су Јуан и Андреску освојиле три брејка.

Крунић и Данилина ће у полуфиналу играти против немачко-мађарског пара Лауре Зигемунд и Фани Штолар, који је у четвртфиналу победио америчко-мексички дубл Иве Јовић и Ђулијане Олмос.

У другом полуфиналу састаће се словачко-британски тандем Терезе Михаликове и Оливије Николс и чешко-аустралијски пар Катерине Синијакове и Сторм Хантер.

Извор:
Б92
Пише:
Дневник
