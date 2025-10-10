КРУНИЋ И ДАНИЛИНА У ПОЛУФИНАЛУ турнира у Вухану
10.10.2025. 17:20 17:37
Српска тенисерка Александра Крунић и њена партнерка у дублу Казахстанка Ана Данилина пласирале су се у полуфинале турнира у Вухану.
Меч је трајао сат и 27 минута.
Српска и казахстанска тенисерка узеле су четири пута сервис кинеско-канадском тандему, док су Јуан и Андреску освојиле три брејка.
Крунић и Данилина ће у полуфиналу играти против немачко-мађарског пара Лауре Зигемунд и Фани Штолар, који је у четвртфиналу победио америчко-мексички дубл Иве Јовић и Ђулијане Олмос.
У другом полуфиналу састаће се словачко-британски тандем Терезе Михаликове и Оливије Николс и чешко-аустралијски пар Катерине Синијакове и Сторм Хантер.