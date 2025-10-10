ЋИРКОВИЋ ПРЕД ПОЧЕТАК ЛИГЕ ЕВРОПЕ: Налазимо се у високој средњој класи европског рукомета
Тренер рукометаша Партизана Ђорђе Ћирковић изјавио је пред почетак Лиге Европе да се "црно-бели" налазе у високој средњој класи европског рукомета.
Рукометаши Партизана деби у Лиги Европе почињу 14. октобра од 20.45 часова гостовањем хрватском Нексеу у Нашицама у првом колу групе Х.
У групи се налазе још и швајцарски Кадетен и шпански Адемар Леон.
"Када смо започели овај циклус пре две године овај моменат је изгледао као тешко достижан. Сада смо ту, у средњој високој класи европског рукомета. Све ово говорим, а и јуче сам рекао играчима, због тога што, иако постоји такмичарски императив у овако великом клубу, ипак треба мало и да уживају у овом тренутку. Заслужили су и освајање титуле, изборили пласман у групну фазу кроз специјалне квалификације и треба да уживају играјући такмичење које је јако добро организовано и квалитетно", рекао је Ћирковић на конференцији за медије.
Он је навео да групну фазу гледа као мини лигу од шест утакмица.
"Не може да знате који је резултат довољан у Нашицама да прођете. Јуче смо добили информацију да ће бити пуна хала. Увек када је тако мој тим добро реагује. Ростер јесте скраћен, бићемо без Шијана и Зечевића до јануара, под знаком питања је Илие, тако да проблем имамо на позицији левог бека и ту ћемо морати да тражимо алтернативна решења, али је кључ у ставу, енергији и храбрости. Био бих пресрећан да мој тим тако приступи. Дуплирају противника, играју неки транзициони рукомет и доста тога проверавају. Видећемо шта нас чека, фокус треба да буде на нашој игри. Знамо шта је предуслов за добар резултат и зато је најважније да ми испоштујемо међусобни договор", изјавио је тренер Партизана.
Ћирковић је истакао само неколико играча Партизана има искуство играња у Лиги Европе.
"Када је наша група у питању, увек може да се размишља у више праваца. Ако погледате буџете, јача су четири од два милиона. У том смислу први је Кадетен, па следе Нексе, Адемар Леон и последњи смо ми. Швајцарци имају играче из осам-девет земаља и сваку утакмицу у првенству убедљиво добијају. Мислим да су они можда благи фаворити. Онда иде Нексе, имају деценију искуства играња у том такмичењу и то може да буде пресудно. Шпанска екипа је врло чудна, могу без проблема да играју до 40 голова, а умели су и да подбаце. Исто динамична екипа која игра модеран рукомет. Када то оставимо по страни, мислим да је у сваком колу сваки резултат могућ и нема апсолутног фаворита", поручио је Ћирковић.