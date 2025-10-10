(ФОТО, ВИДЕО) ПОСЛЕДЊИ ТРЕНИНГ ОРЛОВА ПРЕД МЕЧ СА АЛБАНИЈОМ: Готово извесно ће ових 11 на терен
Репрезентација Србије одрадила је последњи тренинг пред меч са Албанијом, у суботу 11. октобра од 20,45 на стадиону „Дубочица“ у Лесковцу.
Изабраници селектора Драгана Стојковића тренирали су на стадион „Чаир“ у Нишу.
"Орлови" су на популарном "Чаиру", месту где је селектор Драган Стојковић направио прве крупне фудбалске кораке, ковали последње планове пред дуел са Албанијом.
Није оставио селектор Србије Драган Стојковић ни трунку простора за размишљање, нити дилеме око састава за меч против Албаније. Због картона на стадиону "Дубочица" у Лесковцу неће бити Николе Миленковића и Саше Лукића, док ће листа повређених знатно дужа. Вања Милинковић-Савић је отпао због повреде доњих леђа, Александар Катаи и Коста Недељковић због колена, Иван Илић има проблема са листом, а Немања Гудељ са куком.
Због тога је селектор Стојковић још у понедељак ујутру, на првом окупљању, са 99,99 одсто сигурности рекао да зна стартну поставу, а овог петка и потврдио да је сасвим сигуран којих 11 играча ће почети меч.
Као и обично, није желео да нам открива имена, али будући да је избор знатно сужен и "полудиригован", није тешко закључити који играчи ће истрчати на мегдан Албанцима.
На голу ће бити Ђорђе Петровић, будући да Предраг Рајковић није довољно опорављен од операције коју је обавио пре пар месеци у Финској. У централи последње линије ће Миленковића заменити Милош Вељковић, који ће чинити последњи бедем са двојицом Страхиња, Ераковићем и Павловићем. Након неуспелог експеримента против Енглеске, Пикси ће морати да врати у стартну поставу офанзивне бочне играче, Андрију Живковића десно и Филипа Костића лево, коме је јасно и гласно поручио да очекује много више него што је показивао у претходном периоду.
Највећа промена долази у везном реду, јер услед повреде Гудеља и суспензије (али и повреде) Лукића, имаћемо дебитанта у овако битном сусрету. То ће бити Александар Станковић, који је играма у Клуб Брижу заслужио позив и одмах ће морати "у ватру". Станковић "јуниор" ће бити парњак са Немањом Максимовићем, док ће кључеве тима у руке добити Лазар Самарџић. Њему је селектор у кратком периоду у два наврата ставио до знања да, после 20-ак утакмица у националном тиму, очекује знатно више учинка, како статистичких, тако и у "предасистенцијама" и разигравању саиграча. Поново ћена терену од почетка бити наша два најбоља нападача, Душан Влаховић и Александар Митровић, само ћемо видети са каквим задужењима, што је често бивало проблематично када су били тандем у шпицу.