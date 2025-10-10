overcast clouds
(ФОТО, ВИДЕО) ПОСЛЕДЊИ ТРЕНИНГ ОРЛОВА ПРЕД МЕЧ СА АЛБАНИЈОМ: Готово извесно ће ових 11 на терен

10.10.2025. 20:42
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Б92
srbija
Фото: ФСС

Репрезентација Србије одрадила је последњи тренинг пред меч са Албанијом, у суботу 11. октобра од 20,45 на стадиону „Дубочица“ у Лесковцу.

Изабраници селектора Драгана Стојковића тренирали су на стадион „Чаир“ у Нишу.

"Орлови" су на популарном "Чаиру", месту где је селектор Драган Стојковић направио прве крупне фудбалске кораке, ковали последње планове пред дуел са Албанијом.

srbija1
Фото: ФСС

Није оставио селектор Србије Драган Стојковић ни трунку простора за размишљање, нити дилеме око састава за меч против Албаније. Због картона на стадиону "Дубочица" у Лесковцу неће бити Николе Миленковића и Саше Лукића, док ће листа повређених знатно дужа. Вања Милинковић-Савић је отпао због повреде доњих леђа, Александар Катаи и Коста Недељковић због колена, Иван Илић има проблема са листом, а Немања Гудељ са куком.

Због тога је селектор Стојковић још у понедељак ујутру, на првом окупљању, са 99,99 одсто сигурности рекао да зна стартну поставу, а овог петка и потврдио да је сасвим сигуран којих 11 играча ће почети меч.

Као и обично, није желео да нам открива имена, али будући да је избор знатно сужен и "полудиригован", није тешко закључити који играчи ће истрчати на мегдан Албанцима.

srbija2
Фото: ФСС

На голу ће бити Ђорђе Петровић, будући да Предраг Рајковић није довољно опорављен од операције коју је обавио пре пар месеци у Финској. У централи последње линије ће Миленковића заменити Милош Вељковић, који ће чинити последњи бедем са двојицом Страхиња, Ераковићем и Павловићем. Након неуспелог експеримента против Енглеске, Пикси ће морати да врати у стартну поставу офанзивне бочне играче, Андрију Живковића десно и Филипа Костића лево, коме је јасно и гласно поручио да очекује много више него што је показивао у претходном периоду.

Највећа промена долази у везном реду, јер услед повреде Гудеља и суспензије (али и повреде) Лукића, имаћемо дебитанта у овако битном сусрету. То ће бити Александар Станковић, који је играма у Клуб Брижу заслужио позив и одмах ће морати "у ватру". Станковић "јуниор" ће бити парњак са Немањом Максимовићем, док ће кључеве тима у руке добити Лазар Самарџић. Њему је селектор у кратком периоду у два наврата ставио до знања да, после 20-ак утакмица у националном тиму, очекује знатно више учинка, како статистичких, тако и у "предасистенцијама" и разигравању саиграча. Поново ћена терену од почетка бити наша два најбоља нападача, Душан Влаховић и Александар Митровић, само ћемо видети са каквим задужењима, што је често бивало проблематично када су били тандем у шпицу.

 

Извор:
Дневник/Б92
Пише:
Дневник
