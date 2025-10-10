ПИКСИ ПОТПУНО МИРАН Важно је да победимо, онда ћу бити херој нације, то је тако; Немам дилеме око састава
ЛЕСКОВАЦ: Селектор фудбалске репрезентације Србије Драган Стојковић рекао је данас да он и његови играчи знају важност меча против Албаније и додао да су очекивања да "орлови" победе.
Србија у Лесковцу дочекује Албанију у суботу од 20.45 часова у вероватно пресудном мечу за пласман у бараж за Светско првенство.
Албанија је друга на табели Групе К са осам бодова, али из пет одиграних утакмица, Србија је трећа са седам из четири меча. Енглеска је неприкосновени лидер групе са максималних 15 бодова из пет утакмица.
"Очекује нас тежак меч, спортски ривал је изузетно добра екипа. Очекивања су да победимо. Ово је једна од најважнијих, ако не и најважнија утакмица за пласман у групи. Знамо важност меча и у том смислу се припремамо. Оно што је битно, играчи су мирни и концентрисани. Дочекујемо меч спремни и да обрадујемо нацију победом", рекао је Стојковић на данашњој конференцији за медије.
Србија је на стадиону "Дубочица" бележила углавном позитивне резултате.
"Желимо да се традиција у Лесковцу настави. Овде се добро осећамо, имамо добру подршку, трудићемо се да на терену оправдамо очекивања. Уз борбеност која је неопходна, да обрадујемо гледаоце крај ТВ екрана и на стадиону. Услови су одлични, све је спремно за спектакл", истакао је Стојковић.
Селектора радује повратак капитена Александра Митровића у форму и најавио је да ће најбољи стерлац у историји репрезентације играти сутра од првог минута.
"Митровић је раније био три месеца без утакмица, није био у форми, сад је нека друга прича. Другачија је слика на терену, то сам му и рекао. Наравно да ће бити у тиму, он је наш капитен", навео је Стојковић.
На питање да ли очекује да му навијачи овог пута неће звиждати, као што је то био случај пре и после меча против Енглеске на стадиону "Рајко Митић", селектор каже: "Важно је да победимо".
"Онда ћу вероватно бити херој нације, то је тако. Ти звиждуци који су се десили, то нису били фудбалски звиждуци, имају политичку конотацију која ме не интересује. Био сам изненађен, све је безвезе испало, али нема везе. Ми размишљамо како да добијемо меч. Навијачи долазе да навијају за Србију, да покажу љубав према нацији и момцима. Трудићемо се да будемо мирни", додао је селектор.
Стојковић има велике кадровске проблеме, од стандардних стартера неће играти Саша Лукић и Никола Миленковић, а неколико играча је ван строја због повреда.
"Немам дилеме око састава. Потпуно сам миран, бићу и сутра. Себи никад нисам набијао притисак. Радио сам све најбоље што сам могао да припремим момке, да буду и они мирни, интелигентни, сталожени. Петровић је јединица наше репрезентације тренутно, заслужио је то. Важно је да је Рајковић ту, заменик је капитена, изузетно га ценим. Дух који поседује за тим је од велике важности. Добро је и за њега после паузе и повратка на терен да му се упути позив да буде део екипе. Није реално да буде број један, Ђорђе Петровић је то заслужио", подвукао је Стојковић и додао је да је могуће да ће Александар Станковић бити стартер сутра.