ЕВРОЛИГА: Наш предлог ФИБА и НБА за сарадњу није добио никакав значајан одговор
Евролига је данас издала званично саопштење у ком је указала да њен предлог за сарадњу са ФИБА и НБА око формирања новог клупског такмичења није добио никакав значајан одговор.
Претходних недеља медији су најављивали да ће НБА Европа почети са такмичењем од сезоне 2027/28.
"Састанак између руководства Евролиге, клубова Евролиге, руководства НБА и руководства ФИБА одржан је 8. октобра у Женеви. Ово је био други састанак између страна у последњих неколико месеци, након заједничке објаве НБА и ФИБА да ће истражити потенцијално стварање 'НБА Европе', новог међународног клупског такмичења. На претходном састанку, Евролига је представила предлог за оквир сарадње који до данас није добио никакав значајан одговор", стоји у саопштењу Евролиге.
Истиче се да је састанак завршен без икаквих даљих детаља о замишљеном пројекту "НБА Европа", осим дељења јавно доступних информација.
"Евролига изражава захвалност НБА на конструктивном дијалогу и ФИБА на промоцији и домаћинству састанака, као и на континуираним напорима да се идентификује оквир сарадње који користи свим укљученим странама", додаје се у саопштењу.
Евролига је истакла да су се клубови учесници тог такмичења раније ове недеље састали у Барселони како би разговарали и поделили ставове о овом питању.