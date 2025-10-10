ФИЛИП ПЕТРУШЕВ О СВОМ ПРЕЛАСКУ У ДУБАИ: "Иди тамо где те желе"
Српски кошаркаш Филип Петрушев је отворено говорио о свом преласку у Дубаи овог лета и могућности да се врати у Олимпијакос у будућности.
Петрушев је направио изненађујући потез током летње паузе, када се придружио новајлији Евролиге, иако су га многи видели да ће и ове сезоне да носи црвено-бели дрес.
Он је у интервјуу за грчку "Газету" објаснио зашто је одлучио да напусти Црвену звезду , рекавши да је Дубаи тим који га је највише желео.
"Било је много ствари. Прво, чекао сам да видим да ли ћу добити НБА понуду. Када то није стигло, Црвена звезда је већ финализовала свој састав. Имао сам много понуда, али је Дубаи показао да ме заиста желе", објаснио је Петрушев и додао:
"У Србији кажемо: 'Иди тамо где те желе.' Тренер и управа су углавном са Балкана, говоримо истим 'језиком' и делимо исти начин размишљања. Био је то прави избор."
Петрушев је такође признао да је било разговора о да обнови уговор са Олимпијакосом из Пиреја.
"Било је неких разговора о обнављању уговора, али није постигнут компромис. Понуда није била реална. Волим Олимпијакос, то је један од највећих клубова у Европи, обожавам град и навијаче."
"Одлазак је био тежак, али сам увек стављао кошарку на прво место“, рекао је Петрушев. „Тренер је сјајан, али има специфичан систем, а ја сам играч који може да игра на више позиција. Није ми у потпуности одговарало. Желео сам да покажем свој пуни потенцијал – и мислим да сам то доказао у Црвеној звезди."
Не искључује могућност повратка у Олимпијакос у будућности, описујући клуб као дивно место за њега.
"Зашто да не? Немам ништа против било кога у Олимпијакосу, управо супротно. Имам пријатеље тамо, разговарам са играчима и стручним особљем, и пријатељима који иду на Капију 7. То је дивно место за мене", рекао је Петрушев.
Дубаи и Олимпијакос састају се од 20 часова и 15 минута у Пиреју у мечу 3. кола Евролиге.