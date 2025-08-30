ФИЛИП ПЕТРУШЕВ КАЖЊЕН: Огласио се КСС, а ово је одлука дисциплинског судије
Кошаркаш Србије Филип Петрушев кажњен је због ударања противничког играча Португалије током утакмице другог кола групне фазе Европског првенства.
Дисциплински судија ФИБА донео је одлуку о казни за репрезентативца Србије.
Одлука је донета на основу чланова 110.2 FECR, 1-173 IR и 1-176б IR.
– Условна суспензија од једне утакмице у наредне три године.
– Уколико се овакав или сличан прекршај понови, аутоматски се активира суспензија од једне утакмице.
– Новчана казна износи 5.000 евра, за коју је Кошаркашки савез Србије одговоран према члану 1-170 ФИБА правилника
Према ФИБА правилнику, понављањем истог акта, казна се аутоматски удвостручава.
Током прве четвртине, на пет минута и 48 секунди до краја периода, Петрушев је направио прекршај који је окарактерисан као дисквалификујући због чега га је судија искључио из игре.
До краја групне фазе такмичења, репрезентацију Србије очекују још три утакмице. Наша селекција састаје се већ у суботу, 30. августа, са домаћином Летонијом од 18 часова по локалном времену (17.00 по средњеевропском). Сусрет са селекцијом Чешке на програму је 1. септембра, а два дана касније са Турском.
– За наш тим је од великог значаја што ће Филип Петрушев моћи да игра већ на следећој утакмици против Летоније, на којој ће домаћин Европског првенства имати изузетно велику подршку – наводи Кошаркашки савез Србије.