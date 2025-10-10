ИЗМЕНЕ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА У ДВЕ УЛИЦЕ Путари настављају са радовима у граду
10.10.2025. 15:54 15:57
Због извођења радова на поправци коловозне конструкције доћи ће до привремене измене режима саобраћаја у Улици Коче Коларова у Новом Саду, у периоду од 13. до 21. октобра.
Такође, у оквиру редовног одржавања путне инфраструктуре, у понедељак, 13. октобра 2025. године, почињу радови на поправци коловоза на Старом Каћком путу, на деоници од аутопута до Улице Вука Караџића у Каћу, што ће условити забрану саобраћаја на овом путном правцу.
Према планираној динамици, радови ће трајати до 14. новембра 2025. године, а допринеће безбеднијем и лакшем одвијању саобраћаја, истакли су из Кабинета градоначелника.