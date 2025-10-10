overcast clouds
19°C
10.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1773
usd
100.6159
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ИЗМЕНЕ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА У ДВЕ УЛИЦЕ Путари настављају са радовима у граду

10.10.2025. 15:54 15:57
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Град Нови Сад
Коментари (0)
Град Нови Сад
Фото: Град Нови Сад

Због извођења радова на поправци коловозне конструкције доћи ће до привремене  измене режима саобраћаја у Улици Коче Коларова у Новом Саду, у периоду од 13. до 21. октобра.

Такође, у оквиру редовног одржавања путне инфраструктуре, у понедељак, 13. октобра 2025. године, почињу радови на поправци коловоза на Старом Каћком путу, на деоници од аутопута до Улице Вука Караџића у Каћу, што ће условити забрану саобраћаја на овом путном правцу. 

Град Нови Сад
Фото: Град Нови Сад

Према планираној динамици, радови ће трајати до 14. новембра 2025. године, а допринеће безбеднијем и лакшем одвијању саобраћаја, истакли су из Кабинета градоначелника.

Град Нови Сад
Фото: Град Нови Сад
поправка путева асфалтирање асфалтирање улица
Извор:
Дневник/Град Нови Сад
Пише:
Дневник
Нови Сад
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај