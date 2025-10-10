few clouds
БЕСПЛАТНИ МАМОГРАФСКИ ПРЕГЛЕДИ У НОВОЈ ПАЗОВИ Од 13. октобра покретни мамограф биће испред Дома здравља ЕВО У КОЈИМ ТЕРМИНИМА ЈЕ МОГУЋЕ ОБАВИТИ ПРЕГЛЕД

10.10.2025. 13:18 13:27
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
мамогра
Фото: Покрајинска влада

У оквиру Националног програма раног откривања рака дојке, а поводом месеца октобра који је посвећен борби против рака дојке, свим грађанкама општине Стара Пазова од 13. октобра биће омогућени бесплатни мамографски прегледи.

Pокретни мамограф бити постављен испред Дома здравља у Новој Пазови. Преглед траје свега неколико минута, безболан је и може спасити живот, подсећају из Дома здравља.

Све жене старости преко 45 година које у последње две године нису радиле мамографију, или уколико никада нису радиле мамографију нека се јаве на контакт телефон 066/853–55–61, у периоду од 8 до 12 часова. На преглед долазе без књижице и без упута.

Прегледи ће се понедељком обављати од 12 часова, а осталим данима од 7.30. 

Мамографија је најважнији корак у превенцији рака дојке од којег годишње у Србији оболи око 4.000 жена, а 1.600 изгуби живот. 

Војводина Срем
