СЕЛЕКТОР АЛБАНИЈЕ СИЛВИЊО: Меч са Србијом другачији од осталих; ХИСАЈ: Дошли смо да победимо
Свака утакмица је важна, али сада је дуел против Србије најважнији, рекао је селектор фудбалера Албаније Бразилац Силвињо.
Србија и Албанија играју сутра од 20.45 у Лесковцу меч квалификација за Мундијал 2026. године.
"Ова утакмица је другачија од осталих, припремамо се, као тим. Верујем у играче и да ће одговорити на оно што је пред њима", истакао је Силвињо на конференцији за медије.
Србија има јако добар тим, посебно индивидуално, видели смо то и у Тирани (0;0), али у фудбалу је све могуће, нагласио је Силвињо.
"Волим да играм овакве утакмице, прошли смо дуг пут да бисмо дошли овде, верујем у играче. Навикли смо на притисак, овај меч је додатна мотивација и ко сутра победи корак је ближи баражу. Очекујем тешку и лепу утакмицу", истакао је Силвињо и додао да не размишља о могућем отказу у случају пораза.
Из српског тима издвојио је Филипа Костића, кога се сећа са Мундијала у Русији када је био део стручног штаба Бразила.
Стандардни дефанзивац Албаније Елсид Хисај истакао је да утакмицу против Србије доживљава емотивно.
"Очекује нас тешка, али и лепа утакмица. Велике су мере безбедности, али то може да нам буде додатни мотив", истакао је Хисај, који је играо и пре 11 година у дуелу две селекције у Београду који је прекинут због "дрона".
Он ће сутра одиграти 92. меч за Албанију и прићи на један дуел до рекордера Лорика Цане.
"Дошли смо са победимо, али морамо да дамо све од себе, можда и 120 одсто, али знамо да су и они у истој ситуацији", поручио је фудбалер Лација и додао да Србија одличан тим, посебно нападаче, које добро познаје из Италије.