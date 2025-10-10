overcast clouds
18°C
10.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1682
usd
101.2252
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

СЕЛЕКТОР АЛБАНИЈЕ СИЛВИЊО: Меч са Србијом другачији од осталих; ХИСАЈ: Дошли смо да победимо

10.10.2025. 17:15 17:35
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
albanci_1
Фото: TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ/

Свака утакмица је важна, али сада је дуел против Србије најважнији, рекао је селектор фудбалера Албаније Бразилац Силвињо.

Србија и Албанија играју сутра од 20.45 у Лесковцу меч квалификација за Мундијал 2026. године.

"Ова утакмица је другачија од осталих, припремамо се, као тим. Верујем у играче и да ће одговорити на оно што је пред њима", истакао је Силвињо на конференцији за медије.

Србија има јако добар тим, посебно индивидуално, видели смо то и у Тирани (0;0), али у фудбалу је све могуће, нагласио је Силвињо.

"Волим да играм овакве утакмице, прошли смо дуг пут да бисмо дошли овде, верујем у играче. Навикли смо на притисак, овај меч је додатна мотивација и ко сутра победи корак је ближи баражу. Очекујем тешку и лепу утакмицу", истакао је Силвињо и додао да не размишља о могућем отказу у случају пораза.

Из српског тима издвојио је Филипа Костића, кога се сећа са Мундијала у Русији када је био део стручног штаба Бразила.

Стандардни дефанзивац Албаније Елсид Хисај истакао је да утакмицу против Србије доживљава емотивно.

"Очекује нас тешка, али и лепа утакмица. Велике су мере безбедности, али то може да нам буде додатни мотив", истакао је Хисај, који је играо и пре 11 година у дуелу две селекције у Београду који је прекинут због "дрона".

Он ће сутра одиграти 92. меч за Албанију и прићи на један дуел до рекордера Лорика Цане.

"Дошли смо са победимо, али морамо да дамо све од себе, можда и 120 одсто, али знамо да су и они у истој ситуацији", поручио је фудбалер Лација и додао да Србија одличан тим, посебно нападаче, које добро познаје из Италије.

албанија Србија квалификације светско првенство
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ПИКСИ ПОТПУНО МИРАН Важно је да победимо, онда ћу бити херој нације, то је тако; Немам дилеме око састава
TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ/ bg

ПИКСИ ПОТПУНО МИРАН Важно је да победимо, онда ћу бити херој нације, то је тако; Немам дилеме око састава

10.10.2025. 13:51 13:54
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
АНСИ АГОЛИ СЕ ПРЕД ДУЕЛ СА СРБИЈОМ ПРИСЕТИО ХАОСА СА ДРОНОМ: "Морамо да будемо опрезни..."
agoli

АНСИ АГОЛИ СЕ ПРЕД ДУЕЛ СА СРБИЈОМ ПРИСЕТИО ХАОСА СА ДРОНОМ: "Морамо да будемо опрезни..."

10.10.2025. 15:09 15:11
Волим
0
Коментар
0
Сачувај