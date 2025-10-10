overcast clouds
АНСИ АГОЛИ СЕ ПРЕД ДУЕЛ СА СРБИЈОМ ПРИСЕТИО ХАОСА СА ДРОНОМ: "Морамо да будемо опрезни..."

10.10.2025. 15:09
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
agoli
Фото: Youtube Printscreen/New York Cosmos

Ближи се почетак утакмице између Србије и Албаније, што је повод да се пречешљају ранији сусрети ове две репрезентације.

Сви се сећају прошлог гостовања Албанаца пре 11 године и афере са дроном. Актер тог меча био је Анси Аголи, а "орлови" су тада били дебело кажњени од УЕФА.

Некадашњи леви бек је изнео своја очекивања пред нови дуел два ривала.

"Мислим да је свака утакмица била важна за Албанију, за нашу репрезентацију. У последњих седам година, колико памтим, свака утакмица је изазивала интересовање и била дочекана с великом пажњом, али ова предстојећа је нешто посебно. Овај меч, због противника који нам стоји наспрам и због важности у квалификацијама за Светско првенство, има додатну тежину. Са тог становишта, даћемо јој значај који заслужује", рекао је Аголи и додао:

"Морамо да будемо опрезни, да се не оптеретимо превише емоцијама или притиском, јер је на крају крајева то само још једна утакмица, ма колико била важна. Рекао бих да свака утакмица има свој значај, а тим је тај који прави разлику. Ова конкретна утакмица показаће много о нашем континуитету. Видеће се јасно колико је јака жеља екипе и колико су нам циљеви јасни."

Објаснио је и да Албанија има шансе да победи у Лесковцу.

"Да, мислим да има. Има квалитет да добије овај меч и да преокрене ситуацију у своју корист. Сматрам да су околности такве да, иако нису нужно у нашу корист, донекле иду на штету Србије — јер они играју на свом терену и под већим су притиском да покажу нешто или да остваре резултат. За ову утакмицу мислим да треба да будемо мирни, хладне главе. Треба да обавимо своје задатке као што смо то урадили у првом мечу. Да се припремимо на исти начин као и прошли пут. После тога, терен је тај који говори, а детаљи су ти који праве разлику."

албанија Србија квалификације светско првенство
Извор:
Б92
Пише:
Дневник
