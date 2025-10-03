СТРОГЕ КОНТРОЛЕ У ЛЕСКОВЦУ Улазнице за меч Србија-Албанија неће бити у слободној продаји, БИЋЕ ПЕРСОНАЛИЗОВАНЕ
БЕОГРАД: Фудбалски савез Србије саопштио је данас да је Одбор за хитна питања у складу са проценом ФИФА, упутствима Министарства унутрашњих послова, консултацијама са УЕФА и лошим искуством из прошлости донео одлуку улазнице за утакмицу против Албаније у квалификацијама за Светско првенство неће бити у слободној продаји.
У саопштењу се наводи да ће улазак на утакмицу, која се игра на стадиону "Дубочица" у Лесковцу 11. октобра, бити дозвољен само уз стриктно персонализоване улазнице и увид у лични документ, као и уз ригорозне безбедносне провере на улазима, у потпуности усклађене са највишим стандардима сигурности.
Како се наводи на сајту ФСС, присуство на трибинама биће обезбеђено расподелом улазница фудбалској заједници кроз дистрибуцију регионалним савезима, клубовима, полазницима школа фудбала и њиховој родитељској пратњи, стручним и струковним фудбалским организацијама, званичним спонзорима и гостима ФСС, акредитованим представницима медија, као и медицинским и другим екипама неопходним за реализацију утакмице.
Из ФСС су подсетили да је у октобру 2014. године утакмица између Србије и Албаније у Београду прекинута, што је довело до тешких последица по репрезентацију Србије, укључујући и губитак пласмана на Европско првенство 2016. у Француској.
"Управо из тог разлога, Фудбалски савез Србије, заједно са УЕФА, ФИФА и свим другим надлежним институцијама, предузима све неопходне мере како би се обезбедили максимална безбедност и регуларно одржавање утакмице. Фудбалски савез Србије апелује на све учеснике да својим понашањем дају допринос фер и спортском амбијенту, како би репрезентација Србије имала услове да на терену оствари најбољи могући резултат", поручио је ФСС.
Из српске куће фудбала су раније саопштили да су све надлежне институције - ФИФА, МУП и ФСС, дуел између Србије и Албаније прогласиле за утакмицу највишег безбедносног ризика.