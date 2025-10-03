РАДОВИ МЕЊАЈУ РЕЖИМ САОБРАЋАЈА НА ТЕЛЕПУ Вршчка улица постаје слепа од Футошког пута
03.10.2025. 15:16 15:25
У Вршачкој улици, у широј зони раскрснице улица Панонска-Вршачка-Дубровачка у Новом Саду, у периоду од 6. до 17. октобра 2025. године, на снази ће бити привремена забрана одвијања саобраћаја због извођења прве фазе радова на изградњи и реконструкцији саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром у улицама Футошки пут, Богдана Шупута и Дубровачка.
У току извођења радова Вршачка улица постаје „слепа“ из правца Футошког пута, док ће у широј зони раскрснице улица Панонска-Вршачка-Дубровачка бити омогућено једино скретање десно из Вршачке у Дубровачку улицу.
Из Градске управе за саобраћај и путеве апелују на све учеснике у саобраћају да поштују саобраћајну сигнализацију у зони извођења радова и користе алтернативне правце.