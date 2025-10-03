ДОБАР СТАРТ СРБИНА НА МАСТЕРСУ У ШАНГАЈУ Ђоковић победио Чилића за пласман у треће коло
ШАНГАЈ: Најбољи српски тенисер Новак Ђоковић пласирао се у треће коло Мастерса у Шангају, пошто је данас у другом колу победио Хрвата Марина Чилића резултатом 7:6 (7:2), 6:4.
Меч је трајао сат и 54 минута. Ђоковић је пети тенисер света, док је Чилић 94. на АТП листи. Био је ово 22. међусобни дуел два тенисера и 20. победа за Ђоковића.
Оба тенисера су задржала свој сервис у првом сету, а Ђоковић је пропустио две брејк лопте у 11. гему. Ђоковић је затим био бољи у тај-брејку резултатом 7:2.
Српски тенисер у трећем гему другог сета успео да одузме сервис Чилићу.
Хрватски тенисер је потом у 10. гему имао две брејк прилике, али је Ђоковић успео да сачува сервис и тако дође до победе.
Ђоковић ће у трећем колу Мастерса у Шангају играти против Немца Јаника Ханфмана, који је раније данас победио Американца Френсиса Тијафоа резултатом 6:7 (9:11), 6:2, 6:1.
Throwback to when Shanghai gave Novak Djokovic a fitting introduction:
“From Serbia. The greatest of all time. Novak Djokovic!” 🇷🇸 🐐
This was the first time in tennis history an ATP tournament introduced a player as the greatest ever.pic.twitter.com/9WRWu9ltnx
— Danny (@DjokovicFan_) October 2, 2025
Мастерс у Шангају се игра за наградни фонд од 9.193.540 долара.