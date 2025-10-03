moderate rain
9°C
03.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1569
usd
99.8354
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ДОБАР СТАРТ СРБИНА НА МАСТЕРСУ У ШАНГАЈУ Ђоковић победио Чилића за пласман у треће коло

03.10.2025. 14:47 15:06
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Танјуг
Коментари (0)
Tanjug/AP Photo/Kirsty Wigglesworth
Фото: Tanjug/AP Photo/Kirsty Wigglesworth

ШАНГАЈ: Најбољи српски тенисер Новак Ђоковић пласирао се у треће коло Мастерса у Шангају, пошто је данас у другом колу победио Хрвата Марина Чилића резултатом 7:6 (7:2), 6:4.

Меч је трајао сат и 54 минута. Ђоковић је пети тенисер света, док је Чилић 94. на АТП листи. Био је ово 22. међусобни дуел два тенисера и 20. победа за Ђоковића.

Оба тенисера су задржала свој сервис у првом сету, а Ђоковић је пропустио две брејк лопте у 11. гему. Ђоковић је затим био бољи у тај-брејку резултатом 7:2.

Српски тенисер у трећем гему другог сета успео да одузме сервис Чилићу.

Хрватски тенисер је потом у 10. гему имао две брејк прилике, али је Ђоковић успео да сачува сервис и тако дође до победе.

Ђоковић ће у трећем колу Мастерса у Шангају играти против Немца Јаника Ханфмана, који је раније данас победио Американца Френсиса Тијафоа резултатом 6:7 (9:11), 6:2, 6:1. 

Мастерс у Шангају се игра за наградни фонд од 9.193.540 долара.

 

Новак Ђоковић
Извор:
Дневник/Танјуг
Пише:
Дневник
Спорт Тенис
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај