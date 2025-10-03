НАЈБОЉИ БЕК У СРБИЈИ ПОТПИСАО Партизан ТРЉА РУКЕ, затворио десну аут линију до 2028. године
БЕОГРАД: Српски фудбалер Немања Трифуновић продужио је уговор са Партизаном до 2028. године, саопштио је данас београдски клуб.
Како се наводи на сајту клуба, стратешки план руководства Партизана је да се прилика даје играчима из сопственог омладинског погона.
"Много сам срећан, посебно због тога што сам потпис на уговор ставио дан пред тако велики јубилеј какав је 80. година постојања клуба. Велика је привилегија бити играч Партизана и хвала комплетном руководству клуба што верује у мене", рекао је фудбалер Партизана.
Трифуновић (21) је ове сезоне одиграо 14 утакмица за Партизан и уписао три асистенције.
Он је одиграо три утакмице за младу репрезентацију Србије.
Партизан ће сутра од 20.30 часова дочекати Војводину у 11. колу Суперлиге Србије.