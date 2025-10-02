ОБРАДОВИЋ ПОНОСАН НА ИГРАЧЕ – ЈАСНО ПОРУЧИО: Мени неће нико састављати тим
Кошаркаши Партизана победили су Олимпију из Милана 80:78 у 2. колу Евролиге у Београдској арени.
– Веома сам поносан како је играо мој тим. После тешког пута ми смо играли добру кошарку. То је све", рекао је Обрадовић на конференцији за медије.
Упитан је и о суђењу и дискутабилним одлукама.
– Немам коментар, најважније да се бавимо собом. Али могу нешто друго, навијачи то препознају, али то није разлога да се бацају предмети. Апелујем да не убацују предмете и хвала им на подршци и атмосфери коју су вечерас направили.
Шта Партизану фали у ростеру и да ли ће доводити играче?
– Који добар ростер, 12 играча? То звучи као шала, Дубаи има 18. Сви имају више, али ја сам задовољан овим тимом. Мени неће нико састављати тим. Фали нам један играч, један играч за не дај Боже. Нећу да доводим људе само да бих их довео. Нећу дозволити да се неко други пита ко ће да игра у Партизану, а ко неће. Нама фали један високи играч. Зашто? Показале су припреме. Ако будемо доводили то ће бити нешто што ће нам помоћи – поручио је Обрадовић.