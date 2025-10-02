СРПСКА ЧИТАОНИЦА „ЛАЗА КОСТИЋ” У СОМБОРУ ОБЕЛЕЖИЛА ВЕЛИКИ ЈУБИЛЕЈ Светосавски орден за 180 година рада
Свечаном академијом у Народном позоришту Српска читаоница „Лаза Костић“ обележила је 180 година постојања ове установе која је, након оне у Иригу, најстарија српска читаоница.
Велики јубилеј је увеличао архиепископ новосадски и митрополит бачки Иринеј, који је овом приликом, уз благослов патријарха српског Порфирија, Српској читаоници уручио орден Светог Саве другог степена.
- Српска читаоница је стални подсетник и не само то, она није само књиго хранилиште, како се некада говорило, то јест неко складиште књига, ма колико оне биле вредне или место на коме се читају књиге. Она је много више од тога - поручио је, уз честитке поводом јубилеја, архиепископ новосадски и митрополит бачки Иринеј.
Академија је, уз поздравне речи гостима, била прилика и за подсећање на историјат Српске читаонице, што је учинио актуелни председник ове установе Борислав Аврамовић.
- Српска читаоница није оставила и напустила основни постулат оснивача, односно чување традиције, обичаја, језика и писма српског народа. Није се одрекла свог идентитета и то поштујући, ценећи друге народе са којима делимо животни простор, стално очекујући да се такав однос развије и према припадницима нашег народа, ма где он живео. Поред традиционалних вредности, одржавања братске љубави и међусобног поштовања са нашом црквом, обележавања крсне славе, јубилеја, вођења рачуна о историјском значају читаонице, њеном угледу, развијањем добрих односа са својим комшијама, сарадње са другим удружењима, установама, институцијама и страним удужењима у региону, читаоница опрезно води рачуна о свом месту и раду у Србији и региону - рекао је Аврамовић.
Српска читаоница „Лаза Костић“ је током свечаности у сомборском Народном позоришту уручила и захвалнице пријатељима удружења, члановима почасног одбора, док је посебно признање за почасног председника додељено Петру Арамбашићу. Саму академију су у оквиру свечаног програма својим наступом улепшали ученици Музичке школе „Петар Коњовић“ и чланови Црквеног хора „Цар Константин и царица Јелена“.