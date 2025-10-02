light rain
У ТОКУ РЕКОНСТРУКЦИЈА БУЛЕВАРА У РУМИ Озелењавање један од приоритета општине

02.10.2025. 13:05 13:33
Пише:
Силвиа Ковач
Извор:
Дневник
Коментари (0)
рума
Фото: Општина Рума

На територији румске општине у току је неколико већих инфраструктурних радова, међу којима је реконструкција улица и изградња Булевара Вука Караџића, у склопу којих се спроводи и додатно озелењавање простора.

Према речима председника општине Душана Љубишића брига о озелењавању је један од приоритета те локалне самоуправе. Како је појаснио ове године у програм озелењавања ушли су и кружни токови, а издат је налог и за уређење, односно озелењавање простора око хале у Путинцима, јер општина треба да има уређене прилазе и широке зелене појасеве, пошто се на тај начин гради одржива будућност за наредне генерације

- На Булевару Вука Караџића регулаторна линија омогућава формирање широких зелених појасева - истакао је Љубишић. 

рума
Фото: Општина Рума

- Посађене саднице на Булевару су старе седам година. Извођач радова има обавезу да у наредне две године одржава то зеленило. Вођени смо идејом да за пет до десет година дуж Булевара буде формиран бујан и густ дрворед. 

Неко намерно уништава дрвеће

Кампања озелењавања се спроводи и на путним прилазима граду, где је ЈП „Комуналац“ задужено за садњу нових стабала и замену оних која се нису примила.

- Сумњамо да на потесу код Крила неко намерно уништава дрвеће, јер са једне стране пута саднице су се примиле, а са друге нису - рекао је Душан Љубишић. 

- Имамо утисак да неко незаконито делује. Због тога ћемо појачати надзор и подносити пријаве, уколико дође до нарушавања заштитног зеленог  појаса.

У оквиру пројекта уређења урбаних џепова, посебна пажња посвећена је очувању постојећег зеленила.

- Дат је налог да се сачува свако стабло у урбаним џеповима у центру  - нагласио је Љубишић. 

- Добио сам уверавања да ће сигурно више од половине дрвећа моћи да буде сачувано док ће крошње вероватно бити орезане као што је урађено у Главној улици.

рума инфраструктура
Војводина Срем
