ДАНИ БУНДЕВЕ У КУЛИ Једанаести по реду јесењи фестивал одржаће се 4. октобра

02.10.2025. 12:26 12:30
Пише:
Ивана Бакмаз
Извор:
Дневник
кула
Фото: Општина Кула

Манифестација „Дани бундеве 2025” биће одржана у суботу, 4. октобра од 9 до 17 часова, у дворишту Основне школе „Иса Бајић“ у Кули.

Јесењи фестивал већ 11. пут окупља све генерације у веселој и топлој атмосфери, а организатори кажу да ће дан бити испуњен креативним програмима, музиком, игром и богатом понудом домаћих производа. 

Припремљене су радионице за најмлађе, а посетиоци ће моћи да уживају и у мини фарма са домаћим животињама. Поред хорских и плесних наступа, од 14 до 17 сати, планиран је и мини концерт Ивице Лешчешена. 

Улаз је бесплатан. Више информација на [email protected].
 

