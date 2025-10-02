ДАНИ БУНДЕВЕ У КУЛИ Једанаести по реду јесењи фестивал одржаће се 4. октобра
02.10.2025. 12:26 12:30
Коментари (0)
Манифестација „Дани бундеве 2025” биће одржана у суботу, 4. октобра од 9 до 17 часова, у дворишту Основне школе „Иса Бајић“ у Кули.
Јесењи фестивал већ 11. пут окупља све генерације у веселој и топлој атмосфери, а организатори кажу да ће дан бити испуњен креативним програмима, музиком, игром и богатом понудом домаћих производа.
Припремљене су радионице за најмлађе, а посетиоци ће моћи да уживају и у мини фарма са домаћим животињама. Поред хорских и плесних наступа, од 14 до 17 сати, планиран је и мини концерт Ивице Лешчешена.
Улаз је бесплатан. Више информација на [email protected].