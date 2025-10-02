РАДОВИ МЕЊАЈУ ТРАСУ Привремена измена аутобуске линије 6 у Вршачкој улици
Због радова на изградњи водоводног и канализационог прикључка у Вршачкој улици, од петка 3. до петка 17. октобра 2025. године биће измењена траса аутобуске линије број 6, саопштило је Јавно градско саобраћајно предузеће „Нови Сад“.
Аутобуси ће саобраћати на следећи начин:
Смер А (Подбара – Центар – Адице): са раскрснице Футошка/Булевар Европе скреће се лево на Булевар Европе до кружног тока, затим десно на Булевар патријарха Павла, па право до раскрснице Вршачка/Фејеш Кларе, где се скреће лево у Улицу Фејеш Кларе и наставља редовном трасом.
Смер Б (Адице – Центар – Подбара): са раскрснице Фејеш Кларе/Булевар патријарха Павла аутобуси скрећу десно на Булевар патријарха Павла до кружног тока, затим лево на Булевар Европе и право до раскрснице са Футошком улицом, где скрећу десно и настављају редовном трасом.
На измењеном делу трасе користиће се стајалишта других линија.