МИЛОЈЕВИЋ О ТЕШКОМ ЗАДАТКУ У ПОРТУ: Треба да искористимо сваку шансу која нам се укаже

01.10.2025. 20:26 20:27
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
спорт
Фото: ФК Црвена звезда

Фудбалери Црвене звезде гостоваће у четвртак од 21 сат Порту на стадиону "Драгао" у 2. колу Лиге Европе.

Тренер Звезде Владан Милојевић изјавио је пред утакмицу да његову екипу очекује тежак посао против Порта и додао да је португалска екипа један од фаворита за трофеј Лиге Европе.

Мислим да је Порто екипа која је тренутно у најбољој форми у овом делу сезоне. Стварно играју импозантно, играју добро у свим фазама игре. Очекује нас јако тежак посао, мислим да ће Порто бити једна од екипа која ће се борити за трофеј Лиге Европе. Сигурно самим тим нас очекује и јако тежак задатак рекао је Милојевић на конференцији за новинаре.

Он је навео да Звезда мора да буде концентрисана и физички спремна за сутрашњу утакмицу.

Порто игра дисциплиновано, брзо, квалитетно у свим сегментима, сви играчи су прихватили тај и став и систем Фариолија, једног од најбољих тренера млађе генерације. То наравно показују и резултати, резултати које су поставили и дају им самопоуздање, играју интензивно, организовано, дисциплиновано, брзо. Ми треба да одговоримо на њихову игру и да искористимо сваку шансу која нам се буде указала на сутрашњој утакмици изјавио је тренер Црвене звезде.

Милојевић је истакао да још увек не зна да ли ће Немања Радоњић почети утакмицу или ће ући са клупе.

Нама је Радоњић битан играч, немамо много времена за тренинг, потребан нам је. Оно што је јако битно, то је да у овој фази са играчима који су рековалесценти и који долазе из паузе, немамо комодитет да их оставимо да би се физички припремили. Ушли смо у серију утакмица, видећемо око минутаже. Оно што је битно, то је да Немања сваки минут колико год да игра користи максимум додао је Милојевић.

Тренер Црвене звезде је рекао да ће бити промена у тиму у односу на утакмицу против Селтика у првом колу Лиге Европе. 

Искрен да будем, нисам у овом моменту присталица неких великих ротација. Не знам да ли сам извео тим у скорије време да ми је тим исти играо једно или два кола заједно. Наравно, што више играчи играју заједно, лакше је у линијама и да се упознају и тако даље. Надам се и очекујем да ће мој тим да буде бољи него претходну утакмицу коју смо играли. Да ли ће бити довољно или не, видећемо изјавио је Милојевић.

Он је навео да његовој екипи неће недостајати мотивација.

У сваком случају треба да играмо близу, да играмо јако, да одговоримо Порту на њихову игру, ако мислимо на нешто да урадимо. Не мислим на нешто ван фер-плеја, ван грубе игре. Они на свакој позицији имају изузетно квалитетне играче. Мислим да није њима проблем да ли ће неког играча оставити или неће. Свесни смо и знамо да имају велики дерби португалског првенства. Оно што је до нас је да водимо рачуна шта ћемо ми сутра, него који ће играчи Порта изаћи сутра поручио је Милојевић.

фк црвена звезда владан милојевић
Извор:
ТАНЈУГ
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
