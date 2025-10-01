МИЛОЈЕВИЋ О ТЕШКОМ ЗАДАТКУ У ПОРТУ: Треба да искористимо сваку шансу која нам се укаже
Фудбалери Црвене звезде гостоваће у четвртак од 21 сат Порту на стадиону "Драгао" у 2. колу Лиге Европе.
Тренер Звезде Владан Милојевић изјавио је пред утакмицу да његову екипу очекује тежак посао против Порта и додао да је португалска екипа један од фаворита за трофеј Лиге Европе.
– Мислим да је Порто екипа која је тренутно у најбољој форми у овом делу сезоне. Стварно играју импозантно, играју добро у свим фазама игре. Очекује нас јако тежак посао, мислим да ће Порто бити једна од екипа која ће се борити за трофеј Лиге Европе. Сигурно самим тим нас очекује и јако тежак задатак – рекао је Милојевић на конференцији за новинаре.
Он је навео да Звезда мора да буде концентрисана и физички спремна за сутрашњу утакмицу.
– Порто игра дисциплиновано, брзо, квалитетно у свим сегментима, сви играчи су прихватили тај и став и систем Фариолија, једног од најбољих тренера млађе генерације. То наравно показују и резултати, резултати које су поставили и дају им самопоуздање, играју интензивно, организовано, дисциплиновано, брзо. Ми треба да одговоримо на њихову игру и да искористимо сваку шансу која нам се буде указала на сутрашњој утакмици – изјавио је тренер Црвене звезде.
Милојевић је истакао да још увек не зна да ли ће Немања Радоњић почети утакмицу или ће ући са клупе.
– Нама је Радоњић битан играч, немамо много времена за тренинг, потребан нам је. Оно што је јако битно, то је да у овој фази са играчима који су рековалесценти и који долазе из паузе, немамо комодитет да их оставимо да би се физички припремили. Ушли смо у серију утакмица, видећемо око минутаже. Оно што је битно, то је да Немања сваки минут колико год да игра користи максимум – додао је Милојевић.
Тренер Црвене звезде је рекао да ће бити промена у тиму у односу на утакмицу против Селтика у првом колу Лиге Европе.
– Искрен да будем, нисам у овом моменту присталица неких великих ротација. Не знам да ли сам извео тим у скорије време да ми је тим исти играо једно или два кола заједно. Наравно, што више играчи играју заједно, лакше је у линијама и да се упознају и тако даље. Надам се и очекујем да ће мој тим да буде бољи него претходну утакмицу коју смо играли. Да ли ће бити довољно или не, видећемо – изјавио је Милојевић.
Он је навео да његовој екипи неће недостајати мотивација.
– У сваком случају треба да играмо близу, да играмо јако, да одговоримо Порту на њихову игру, ако мислимо на нешто да урадимо. Не мислим на нешто ван фер-плеја, ван грубе игре. Они на свакој позицији имају изузетно квалитетне играче. Мислим да није њима проблем да ли ће неког играча оставити или неће. Свесни смо и знамо да имају велики дерби португалског првенства. Оно што је до нас је да водимо рачуна шта ћемо ми сутра, него који ће играчи Порта изаћи сутра – поручио је Милојевић.