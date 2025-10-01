Сахране за чевртка, 2. октобар
01.10.2025. 14:42 14:45
Коментари (0)
На Градском гробљу у Новом Саду у четвртак ће бити сахрањени:
Ранко Драгољуба Илић (1952) у 09.45
Јела Мике Ејић (1947) у 10.30
Ержебет Маћаша Рац (1953) у 11.15
Ружица Зорана Стејић (1938) у 12.00
Милица Петра Бјелић (1944) у 12.45
Бранка Славка Џигурски (1958) у 13.30
Вера Ђуре Дунђин-Јовановић (1933) у 14.15
Зорица Александра Атанацковић (1954) у 15.00
Доње гробље, Ковиљ
Ђорђе Чедомира Богданов (1961) у 13.00
Горње гробље, Ковиљ
Јованка Жарка Миладинов (1958) у 15.00
Гробље у Бегечу
Савинка Спасоја Поповић (1936) у 11.00