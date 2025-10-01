light rain
Сахране за чевртка, 2. октобар

01.10.2025. 14:42 14:45
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Фото: Дневник (С. Шушњевић)

На Градском гробљу у Новом Саду у четвртак ће бити сахрањени:

Ранко Драгољуба Илић (1952) у 09.45

Јела Мике Ејић (1947) у 10.30

Ержебет Маћаша Рац (1953) у 11.15

Ружица Зорана Стејић (1938) у 12.00

Милица Петра Бјелић (1944) у 12.45

Бранка Славка Џигурски (1958) у 13.30

Вера Ђуре Дунђин-Јовановић (1933) у 14.15

Зорица Александра Атанацковић (1954) у 15.00

Доње гробље, Ковиљ

Ђорђе Чедомира Богданов (1961) у 13.00

Горње гробље, Ковиљ

Јованка Жарка Миладинов (1958) у 15.00

Гробље у Бегечу

Савинка Спасоја Поповић (1936) у 11.00

Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Нови Сад
