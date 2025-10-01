У ВОШИ ПОТПУНИ ФОКУС НА ДЕРБИ С ПАРТИЗАНОМ – Коларевић: Поштујемо ривала, али идемо у Београд да победимо
Потенцијал – огроман. Квалитет – већ се види. Да ли он може да „донесе“ Војводини већ сада? Одговор је: апсолутно да.
Милан Коларевић је добио своју шансу на мечу „старе даме“ и Железничара и показао да заслужује минуте на терену.
Забележио је асистенцију, а милиметри су одлучили да погодак за потпуни преокрет не буде регуларан…
– Веома ми је значио добар почетак. Од свог доласка био сам спреман и стрпљиво чекао шансу. Знао сам да морам да је искористим чим је добијем. Тако је и било. Асистенција након два минута донела ми је још више самопоуздања и енергије. Нажалост, поништен гол који је могао да окрене утакмицу у нашу корист и донесе нам победу. Али нема везе, већ смо фокусирани на следећу утакмицу – почео је Коларевић причу за клупски сајт.
Утакмица за Кабел претходила је дебију, а Коларевић је и тада био сјајан – погодак му је додатно подигао самопоуздање.
– Задовољан сам својом формом тренутно. Због мање минутаже одлучио сам да играм и за Кабел и да то надокнадим. Пресрећан сам, наравно, што сам се на првој утакмици за Кабел уписао у стрелце. На мени је да наставимо овако, тачније, још јаче и да будем све бољи како сезона одмиче.
Амбиције Војводине захтевају да се на свако мечу иде на победу.
– Не могу да кажем да је почетак сезоне одличан. Ипак смо кикснули на неким утакмицама које смо морали да победимо, али то је фудбал и настављамо даље. Амбиције и циљеви су непромењени, знамо шта се од нас очекује и спремни смо да то и остваримо.
Уочи предстојећег дербија против Партизана, порука младог везисте је јасна.
– Очекујем једну одличну утакмицу. Спремамо се целе недеље и фокусирани смо само на победу. Изузетно поштујемо ривала, али идемо у Београд да учинимо све како би дошли до победе – јасан је Коларевић.