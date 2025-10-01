light rain
УЕФА ВЕРУЈЕ СРПСКИМ АРБИТРИМА: Наше судије у Истанбулу, Никозији и Букурешту

01.10.2025. 14:57
Дневник
Фудбалски савез Србије
Срђан Јовановић делегиран је од стране УЕФА за главног арбитра меча 2. кола УЕФА Лиге Европе, дуел Фенербахче (Турска) – Ница (Француска).

Асистираће му Урош Стојковић и Милан Михајловић, четврти судија је Новак Симовић. Утакмица је на програму у четвртак, 2. октобра од 18,45 у Истанбулу.

Ненад Минаковић биће главни судија утакмице 2. кола УЕФА Лиге Евролпе, сусрета Болоња (Италија) – Фрајбург (Немачка). Асистираће му Никола Боровић и Бошко Божовић, четврти судија је Милан Митић. Утакмица се игра у четвртак, 2. октобра у Болоњи од 18,45.

Милош Милановић суди меч 1. кола лигашке фазе Лиге конференције, дуел Омонија (Кипар) – Мајнц (Немачка). Помоћници су Милан Пашајлић и Новак Новаковић, четврти судија је Милан Илић, ВАР судија биће Момчило Марковић, АВАР Јелена Цветковић. Утакмице се игра у четвртак 2. октобра у Никозији од 18,45.

Бошко Јованетић делегиран је од УЕФА за посматрача суђења меча 2. кола Лиге Европе, дуел Стеауа (Румунија) – Јанг Бојс (Швајцарска). Меч се игра у четвртак, 2. октобра у Букурешту од 18,45.

Фудбалски савез Србије
Дневник
