ЂОКОВИЋ, ФЕДЕРЕР, НАДАЛ – Имао сам срећу да играм у златној ери тениса: Гаел Монфис завршава каријеру

01.10.2025. 14:35 14:37
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
спорт
Фото: TANJUG/AP Photo/John Minchillo, File

Француски тенисер Гаел Монфис саопштио је да ће на крају наредне сезоне да заврши каријеру.

– Први пут сам имао рекет у рукама са две и по године, а почео сам професионалну каријеру са 18. У овом тренутку, у ситуацији у којој сам пре месец дана прославио 39. рођендан, желим да објавим да ће следећа година бити моја последња као професионалног тениског играча – објавио је Монфис на друштвеним мрежама.

Монфис је у каријери освојио 13 АТП трофеја. Француски тенисер је најбољи пласман у каријери имао у новембру 2016. године када је био шести играч света.

– Иако ми овај спорт значи све на свету, изузетно сам задовољан својом одлуком да се пензионишем на крају тениске сезоне 2026. Имао сам шансу да играм у златној ери тениса, поред неких од најбољих у историји спорта: Федерера, Надала, Ђоковића, Мареја – навео је, између осталог, Монфис, који се тренутно налази на 53. месту АТП листе.

 

Спорт Тенис
