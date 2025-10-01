ЈЕДИНСТВЕНА КЛУПА У УРБАНОМ ВРТУ У ЗРЕЊАНИНУ Уграђен соларни панел Смартбим, као и мала библиотека на отвореном
Компанија А1 Србија је прошле године, у оквиру пројекта „Никло као ја“, формирала урбани врт у Зрењанину - цветну жбунасту башту, осмишљену тако да привлачи птице и инсекте, а ове године врт у парку Чоклигет, употпуњен је клупом са уграђеним соларним панелом Смартбим, као и малом библиотеком на отвореном.
И клупу и библиотеку осликала је српска стрит-арт уметница Јана Даниловић.
Смартбим панел клупу претвара у самоодржив пункт - користи соларну енергију, омогућава бежично пуњење уређаја, поседује ЛЕД осветљење, а ова инсталација додатно укључује и УСБ-Ц улаз за жично пуњење.
Решење функционише без прикључења на мрежу и омогућава безбедно и практично коришћење, дању и увече, а преко QР кода на панелу могуће је видети количину угљен-диоксида која је сачувана кроз коришћење панела.