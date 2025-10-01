УДРУЖЕЊЕ ЖЕНА ИЗ КУМАНА ПРОСЛАВИЛО ЧЕТВРТ ВЕКА ПОСТОЈАЊА Оживљавају заборављено, чувају традицију
Удружење жена из Кумана – Надине жене прославило је јубилеј – 25 година постојања.
Оснивач и председница удружења Нада Маринков каже да данас окупљају 30 жена. Мада су махом старије, веома су активне током целе године, учествујући на многим манифестацијама у околини и широм Војводине.
- Хекламо, веземо, месимо штрудле највише с маком и са сиром, ту су и наше кифлице, торте. Скоро да није било манифестације, а да на њој нисмо добили пехар или медаљу – каже Нада Маринков.
Преданим радом жене оживљавају сећање на детаље који су нестали из данашњих банатских домова, као што су дозиднице или како их негде називају куварице или платна за зид. На њима су извезене поруке из свакодневног живота. Куманачке жене прикупиле су преостале примерке по селу, неке су поново извезле и представиле у просторији свог удружења.
Слично дозидницама везли су се и пешкири. Заједничко им је да су имали извезену поруку, обично у једној реченици. Пре постављања на зид дозиднице су штиркане да би платно било што беље.