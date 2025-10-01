НОВО ПРИЗНАЊЕ ЗА СРЕМСКУ МИТРОВИЦУ Град препознатљив по уређеном систему управљања отпадом

Конкурс је замишљен као платформа за размену знања и примера добре праксе између француских и српских актера укључених у програме одрживог развоја градова и општина у областима одрживог управљања отпадом, водама, урбане мобилности, као и енергетске ефикасности зграда. Према речима заменице градоначелника Данице Недић ту локалну самоуправу је издвојило што је целовито успостављен систем примарне сепарације у граду као и видљиви резултати на терену.

- Сремска Митровица постала је препознатљива због уређеног система управљања отпадом, као један од малобројних градова у Србији који наставља са испуњавањем циљева Програма управљања отпадом до 2031. године у сагласности са политиком Европске уније - казала је Даница Недић. - Значајан корак било је отварање првог рециклажног дворишта у земљи. Третман грађевинског отпада у нашем региону, такође је показатељ успешности спровођења досадашњих пројекат.

Набавка компостера Што се тиче могућих планова у наредне две године издваја се изградња Еколошког едукативног центра у оквиру Рециклажног дворишта, набавка компостера за домаћинства. Ту је и отварање другог рециклажног дворишта, инсталација подземних контејнера, управљање биоразградивим отпадом увођењем поступка усмереног компостирања, набавка компостера и израда студије о могућностима и ефикасности увођења мобилног рециклажног дворишта за руралне средине.

Сремска Митровица, са Шапцем, Шидом, Богатићем и Румом чини Регион управљања отпадом Срем-Мачва. Комбинација адекватне техничке инфраструктуре за одвојено сакупљање отпада, финансијски одржив модел, добро дефинисана институционална структура и одговарајућа комуникација на међуопштинском нивоу као и између доносиоца одлука и јавности, су главни предуслов за успешно увођење примарне сепарације отпада. Циљ пројекта је повећање стопе рециклаже у регионалном центру за управљање отпадом на 15 одсто, као и повећање стопе рециклаже и смањење одлагања биоразградивог отпада.

Министарство заштите животне средине је обезбедило подршку за припрему пројекта за смањење комуналног отпада који се одлаже на регионалне санитарне депоније кроз пројекат „Увођење третмана зеленог отпада у пет региона”. Тиме је предвиђено успостављање компостирања у домаћинства, као и одвојено сакупљање и компостирање зеленог отпада са јавних површина у свим градовима и општинама.

