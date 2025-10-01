ПОВРТАРКА ИЗ ЛАЗАРЕВА ПРОШИРИЛА ПОНУДУ Љуте паприке да прошарају тезгу и увећају зараду
Иако је неколико сорти љутих паприка посадила тек да, како каже, „прошара“ тезгу, папричице су се показале као пун погодак.
-Познати смо као произвођачи паприке, а онда сам одлучила да посадим и љуте паприке, јер муштерије воле да тезга буде „прошарана“, да има свега у понуди. И показало се да је то била добра одлука - каже повртарка Чила Томић из Лазарева.
Ове године је посадила три сорте љуте паприке.
-Посадили смо класичне фефероне, „сомборку“ и зелену дугу љуту паприку. То су умерено љуте сорте, могу их јести сви који иоле воле љуто. Добре су и у свежем стању, али су добре и за зимницу. И муштерије их радо купују - истиче наша саговорница.
Цена љутих паприка је 400 динара за килограм, а зелене дуге љуте паприке продају се три комада за 100 динара. Са мало цењкања буду и четири по тој цени.
-Паприку заливамо јер без заливања не би било ништа. Ове године је добро родила. Солидан је род а и квалитет је изнад очекивања. То се односи и на слатку паприку, за печење и ајвар. Цена је, за разлику од других повртарских култура, остала скоро иста као прошле године. Међутим, као да је муштеријама ове године теже да издвоје новац - примећује Чила Томић.
Додаје и да је ове године много више накупаца који паприку продају на велико ван пијачног простора, на паркинзима.
-Није ми јасно ко то и зашто дозвољава. Ми плаћамо две тезге на двема пијацама. Не само ми, многи произвођачи исто раде, а онда им „кајмак“ покупи неко са паркинга и у већини са робом врло сумњивог квалитета. Против малих локалних произвођача се много тога уротило - од суше преко недостатка радне снаге до слабе куповне моћи потрошача. Зато би надлежни могли више да се ангажују да нас заштите од нелојалне конкуренције - закључује Чила Томић.