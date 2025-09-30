СФЕРОПУЛОС ОТКРИО РАЗЛОГ ПОРАЗА: Ово је био кључ, морамо боље...
Кошаркаши Црвене звезде изгубили су од Олимпије из Милана у првом колу Евролиге у Београду 82:92.
– Дефанзива је била кључ. Изгубили смо много дулеа ‘један на један’, нисмо добро градили, Олимпија је лако поентирала из рекета… Када смо успевали да се вратимо и нађемо добар моментум они су углавном после тога постизали кошеве. Дефанзивно морамо боље – рекао је Сферопулос после меча.
Он је потом додао да зна да су очекивања велика.
– Сви то знају. Имамо квалитет, али имамо много повреда које су се десиле. Сви се припремамо добро, али некад немамо срећу. Не желим да се кријем иза повређених играча. Жао ми је Кенана, Риверо је можда озбиљно повређен, тако су ми рекли. На тржишту смо, тражимо играча који може да замени Кенана – рекао је Сферопулос на конференцији за медије после утакмице.
Сферопулос није могао да рачуна на Девонтеа Грејема, Огњена Добрића, Ајзеу Кенана и Уроша Плавшића, као и одавно одсутног Џоела Боломбоја.
Грчки стручњак је навео да ће екипа бити без Грејема и прекосутра у Минхену.
– Неће бити спреман сигурно. Носи чизму, неће путовати у Минхен, не знамо кад ће бити спреман – навео је Грк.
Ебука Изунду и Тајсон Картер су одиграли на високом нивоу.
– Изунду је играо први пут у Евролиги, он је одрадио добро. Исто као и Картер. То су два играча у која верујемо, то су два играча која играју по први пут, а одговорили су веома лепо. Очекујем много од њих, али и од свих осталих – закључио је Сферопулос.