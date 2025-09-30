light rain
16°C
30.09.2025.
Нови Сад
eur
117.2085
usd
99.8964
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ОТВОРЕНА ИЗЛОЖБА „СРБИ У СТРАНОЈ ШТАМПИ 1912–1921”: Ђурђев: Српски народ је дао немерљиву жртву за слободу

30.09.2025. 14:16 14:18
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Град Нови Сад
Коментари (0)
Град Нови Сад
Фото: Град Нови Сад

Саветник градоначелника Новог Сада, историчар Петар Ђурђев, свечано је отворио изложбу „Срби у страној штампи 1912–1921” из колекције Дејана Крагића, која је постављена у Историјском архиву Града Новог Сада.

- Ова изложба представља значајан допринос очувању културе сећања и приказује како су српски ратови и војнички подвизи били представљени у водећим светским медијима тог доба. Такође, оне су уједно и подсетник да је српски народ дао немерљиву жртву за слободу, а да су те жртве биле препознате и ван наших граница. Нови Сад као град културе и историје, има обавезу да негује културу сећања и да подсећа млађе генерације на значај слободе, части и истине – поручио је Ђурђев. 

Изложба је организована поводом значајних датума из Првог светског рата који се обележавају у септембру – пробој Солунског фронта, освајање Кајмакчалана (30. септембар 1916) и капитулација Бугарске (30. септембар 1918). 

У сарадњи са удружењем „Српско историјско наслеђе” из Сремске Каменице, публика има прилику да види оригиналне чланке и илустрације из страних листова и часописа из Француске, Велике Британије, Немачке, Италије и других земаља, који приказују и подвиге и страдања српске војске у балканским и светским ратовима.

петар ђурђев Изложба Срби
Извор:
Дневник/Град Нови Сад
Пише:
Дневник
Нови Сад
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај