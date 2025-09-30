light rain
(ВИДЕО) НОВАК ЂОКОВИЋ ДОПУТОВАО У ШАНГАЈ Играће за свој 5. трофеј на мастерсу

30.09.2025. 13:47 13:51
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Танјуг
Коментари (0)
Tanjug/AP Photo/Adam Hunger
Фото: Tanjug/AP Photo/Adam Hunger

ШАНГАЈ: Најбољи српски тенисер Новак Ђоковић допутовао је данас у Шангај где ће учествовати на Мастерсу у овом кинеском граду, саопштили су организатори.

Српски тенисер је слободан у првом колу турнира у Шангају, а у другом ће играти са победником дуела између Хрвата Марина Чилића и Француза Корентана Мутеа.

Ђоковић је четири пута у каријери тријумфовао у Шангају и то 2012, 2013, 2015. и 2018. године.

Мастерс у Шангају се игра од 1. до 12. октобра за наградни фонд од 9.193.540 долара, а титулу брани Италијан Јаник Синер, који је прошле године у финалу победио Ђоковића 7:6 (7:4), 6:3.

 

Спорт Тенис
