(ВИДЕО) НОВАК ЂОКОВИЋ ДОПУТОВАО У ШАНГАЈ Играће за свој 5. трофеј на мастерсу
30.09.2025. 13:47 13:51
Коментари (0)
ШАНГАЈ: Најбољи српски тенисер Новак Ђоковић допутовао је данас у Шангај где ће учествовати на Мастерсу у овом кинеском граду, саопштили су организатори.
Српски тенисер је слободан у првом колу турнира у Шангају, а у другом ће играти са победником дуела између Хрвата Марина Чилића и Француза Корентана Мутеа.
Welcoming back the 4-time champ 🤩@DjokerNole #RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/23fBgqdW1z
— Rolex Shanghai Masters (@SH_RolexMasters) September 30, 2025
Ђоковић је четири пута у каријери тријумфовао у Шангају и то 2012, 2013, 2015. и 2018. године.
Мастерс у Шангају се игра од 1. до 12. октобра за наградни фонд од 9.193.540 долара, а титулу брани Италијан Јаник Синер, који је прошле године у финалу победио Ђоковића 7:6 (7:4), 6:3.