ЗА САТ И 33 МИНУТА Алкараз победио Фрица и освојио турнир у Токију
30.09.2025. 13:30 13:42
Коментари (0)
ТОКИО: Најбољи тенисер света Шпанац Карлос Алкараз освојио је АТП турнир у Токију, пошто је данас у финалу победио Американца Тејлора Фрица 6:4, 6:4.
Меч је трајао један сат и 33 минута. Ово је био пети међусобни дуел шпанског и америчког тенисера, а четврти тријумф Алкараза.
Шпански тенисер је тријумфом у Токију стигао до 24. титуле у каријери, а осме у овој години. Фриц је у каријери освојио 10 АТП трофеја.
АТП турнир у Токију се играо за наградни фонд од 2.226.470 долара.