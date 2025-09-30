light rain
16°C
30.09.2025.
Нови Сад
eur
117.2085
usd
99.8964
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЗА САТ И 33 МИНУТА Алкараз победио Фрица и освојио турнир у Токију

30.09.2025. 13:30 13:42
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Танјуг
Коментари (0)
Tanjug/AP Photo/Louise Delmotte
Фото: Tanjug/AP Photo/Louise Delmotte

ТОКИО: Најбољи тенисер света Шпанац Карлос Алкараз освојио је АТП турнир у Токију, пошто је данас у финалу победио Американца Тејлора Фрица 6:4, 6:4.

Меч је трајао један сат и 33 минута. Ово је био пети међусобни дуел шпанског и америчког тенисера, а четврти тријумф Алкараза.

Tanjug/AP Photo/Louise Delmotte
Фото: Tanjug/AP Photo/Louise Delmotte

Шпански тенисер је тријумфом у Токију стигао до 24. титуле у каријери, а осме у овој години. Фриц је у каријери освојио 10 АТП трофеја.

Tanjug/AP Photo/Louise Delmotte
Фото: Tanjug/AP Photo/Louise Delmotte

АТП турнир у Токију се играо за наградни фонд од 2.226.470 долара.

Tanjug/AP Photo/Louise Delmotte
Фото: Tanjug/AP Photo/Louise Delmotte
Карлос Алкараз
Извор:
Дневник/Танјуг
Пише:
Дневник
Спорт Тенис
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај