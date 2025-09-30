overcast clouds
СИРЕНЕ ЗА УЗБУЊИВАЊЕ ОДЈЕКНУЋЕ ЗРЕЊАНИНОМ Градска управа објаснила шта се заправо дешава

30.09.2025. 12:53 12:55
Фото: Дневник/архива/Зрењанин, мост

Градска управа Зрењанин је издала обавештење о активирању система за јавно узбуњивање у среду, 1. октобра, у подне, у трајању од 60 секунди.

“Обавештавају се грађани да ће сутра, 1. октобра, у 12 часова, бити активиран систем за јавно узбуњивање и спроведена редовна провера његове исправности”, саопштено је из Градске управе Зрењанин. 

Сирене за узбуњивање огласиће се емитовањем сигнала једноличног тона у трајању од 60 секунди, што је знак за престанак опасности.

сирене узбуна Зрењанин
Војводина Банат
