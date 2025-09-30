МУРИЊО СЕ ВРАТИО НА СТАМФОРД БРИЏ: Бенфика аутоголом донела радост Челзију, Галатасарај победио Ливерпул
Фудбалери Челзија победили су Бенфику резултатом 1:0 на повратку Жозеа Муриња на Стамфорд Бриџ.
Аутогол Ричарда Риоса у 18. минуту био је довољан Челзију да савлада Бенфику у мечу који је био веома емотиван за тренера гостију Жозеа Муриња који је са "плавцима" у два мандата остварио огромне успехе. У дубокој надокнади меча резервиста Челзија Жоао Педро је добио други жути, самим тим и црвени картон.
Бајерн је као гост декласирао Пафос резултатом 5:1 и наставио феноменалан старт сезоне на оба "фронта". Већ после 34 минута било је јасно да ће гости убедљиво победити на Кипру, јер су већ тада имали четири гола предности. Хари Кејн се два пута уписао у стрелце, а погађали су и Рафаел Гереиро и Николас Џексон. Мислав Оршић је у завршници првог дела успео да постигне почасни гол за Пафос, али је Мајкл Олисе поставио коначан резултат.
Гол Виктора Осимена из пенала у 16. минуту био је довољан Галатасарају да савлда Ливерпул и тако стигне до једне од највећих европских победа у последњој деценији.
На табели са максималних шест бодова из два одиграна меча воде Бајерн, Реал и Интер, а сутра могу да им се прикључе ПСЖ, Манчестер Сити, Арсенал, Спортинг, Барселона, Унион Сен Жил и Карабак.
Осам првопласираних клубова ће директно у осмину финала, клубови од 9. до 24. места ће разигравати за пласман у осмину финала. Клубови од 25. до 36. места завршавају сезону.
Друго коло Лиге шампиона
Пафос - Бајерн 1:5
Галатасарај - Ливерпул 1:0
Атлетико Мадрид - Ајнтрахт Франкфурт 5:1
Челси - Бенфика 1:0
Интер - Славија Праг 3:0
Олимпик Марсеј - Ајакс 4:0
Боде/Глимт - Тотенхем 2:2
Каират - Реал 0:5
Аталанта - Клуб Бриж 2:1
Среда
Унион Сен Жил – Њукасл
Карабак – Копенхаген
Барселона – ПСЖ
Монако - Манчестер Сити
Борусија Дортмунд - Атлетик Билбао
Виљареал – Јувентус
Арсенал – Олимпијакос
Наполи – Спортинг
Бајер Леверкузен - ПСВ