Милано ипак прејак! КОШАРКАШИ ЦРВЕНЕ ЗВЕЗДЕ БЕЗ ПОБЕДЕ НА СТАРТУ
Кошаркаши Црвене звезде поражени су од Милана са 92:82 пред својим навијачима у 1. колу Евролиге.
Бројне проблеме имала је Црвена звезда у припремном периоду, како резултатски, тако и због повреда и прва утакмица сезоне није дочекана са највећим оптимизмом. И од старта се видело да ће Милано бити тежак супарник. Шевон Шилдс је са брзих осам поена одвео италијански састав до 14:8 и то је била назнака првих проблема домаћих. Тајсон Картер и Ебука Изунду су потом ушли у серију, а то је било довољно да се Црвена звезда приближи на 20:22.
У другом кварталу је тим Етореа Месине ипак био нешто бољи. Иако се чета Јоаниса Сфаиропулоса држала, Армони Брукс је тројком најавио мини-серију гостију. Посебно је Зак ЛеДеј био расположeн, јер је везао неколико успешних далекометних шутава, а да домаћи не потону побринуо се Никола Калинић. Уз њега, Коди Милер-МекИнтајр имао је коректну секвенцу, да би Картер поенима затворио прво полувреме, после којег је црвено-бели састав заостајао 41:45.
И све је ишло у истом правцу и у трећем делу. Не много, али је за корак више Милано био испред домаћих. Међутим, рударили су црвено-бели за сваки поен и из одбране покушавали да преокрену. Убрзо је стигла и награда. На енергију Чиме Монекеа и поене Милер-МекИнтајра, али и Џордана Нворе, плус је прешао на страну Београђана.
Било је то све што је домаћин урадио. Ледеј и Гудурић су били превише квалитетни у наставку и на крају и преломили за Милано.
Најефикаснији код победника био је Ледеј са 21 поеном, а супарника је предводио Нвора са 19.
В. М. П.