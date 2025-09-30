САМАРЏИЋ УШАО СА КЛУПЕ И ДАО ГОЛ: Било му потребно само 13 минута, тријумф Аталанте, Реалова „петарда“ уз хет-трик Мбапеа
Српски фудбалер Лазар Самарџић дао је гол из пенала у победи Аталанте резултатом 2:1 против Клуб Брижа после преокрета у 2. колу Лиге шампиона.
Гости су у Бергаму повели голом Христоса Цолиса у 38. минуту. Самарџић је ушао у игру у 61. минуту, а у 74. је сигурно реализовао пенал за 1:1.
Самарџић је у 88. минуту после корнера центрирао на прву стативу, лопту је главом на другу стативу пребацио Јунус Муса, а тамо се нашао Марио Пашалић и дао гол главом са петерца за потпуни преокрет Аталанте.
Реал је као гост декласирао Каират резултатом 5:0 уз хет-трик Килијана Мпабеа. Реал је остао максималан са шест бодова, Аталанта и Клуб Бриж имају по три, док је Каират остао на нули.
Реал је у Алматију савладао Каират предвођен сјајним Мбапеом, који је првим хет-триком у сезони стигао до 13. гола у оба такмичења. Француз је први гол дао из пенала у 25. минуту, а затим је погађао из игре у 52. и 74. Резервиста Едуардо Камавинга је повећао на 4:0 у 83, а Брахим Дијаз је у 90+3. минуту поставио коначан резултат.