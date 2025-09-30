broken clouds
10°C
30.09.2025.
Нови Сад
eur
117.2004
usd
99.9236
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

САМАРЏИЋ УШАО СА КЛУПЕ И ДАО ГОЛ: Било му потребно само 13 минута, тријумф Аталанте, Реалова „петарда“ уз хет-трик Мбапеа

30.09.2025. 22:24 22:27
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
Коментари (0)
спорт
Фото: TANJUG/Spada/LaPresse via AP

Српски фудбалер Лазар Самарџић дао је гол из пенала у победи Аталанте резултатом 2:1 против Клуб Брижа после преокрета у 2. колу Лиге шампиона.

Гости су у Бергаму повели голом Христоса Цолиса у 38. минуту. Самарџић је ушао у игру у 61. минуту, а у 74. је сигурно реализовао пенал за 1:1. 

Самарџић је у 88. минуту после корнера центрирао на прву стативу, лопту је главом на другу стативу пребацио Јунус Муса, а тамо се нашао Марио Пашалић и дао гол главом са петерца за потпуни преокрет Аталанте. 

Реал је као гост декласирао Каират резултатом 5:0 уз хет-трик Килијана Мпабеа. Реал је остао максималан са шест бодова, Аталанта и Клуб Бриж имају по три, док је Каират остао на нули.

Реал је у Алматију савладао Каират предвођен сјајним Мбапеом, који је првим хет-триком у сезони стигао до 13. гола у оба такмичења. Француз је први гол дао из пенала у 25. минуту, а затим је погађао из игре у 52. и 74. Резервиста Едуардо Камавинга је повећао на 4:0 у 83, а Брахим Дијаз је у 90+3. минуту поставио коначан резултат.

лазар самарџић лига шампиона аталанта
Извор:
ТАНЈУГ
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај