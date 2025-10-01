broken clouds
10°C
01.10.2025.
Нови Сад
eur
117.2004
usd
99.9236
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПОЧИЊУ ТОПЛЕ ПРОБЕ Проверити исправност кућних инсталација У СЛУЧАЈУ ЦУРЕЊА ПОЗВАТИ ОВАЈ БРОЈ

01.10.2025. 09:41 09:49
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
radijator
Фото: Pixabay.com

Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад ће од четвртка, 2. октобра, вршити топле пробе на систему за производњу и дистрибуцију топлотне енергије.

Из "Новосадске топлане" моле кориснике да током трајања функционалних испитивања система не пријављују рекламације на квалитет испоруке топлотне енергије и да посебну пажњу обрате на функционалност и исправност кућних инсталација и да се, у случају цурења обрате надлежној служби Предузећа на број телефона 4881-105. Због хитности интервенције, корисницима ће овај број бити на располагању 24 сата искључиво за ову врсту пријаве.

Одржавање кућних инсталација, подсећају, није у ингеренцији овог предузећа и апелују да се пријављена хаваријска цурења у што хитнијем року санирају и радови одјаве Новосадкској топлани, како би објекти у којима су цурeња пријављена и којих је тренутно више од 140, били напуњени и како би и у овим објектима несметано биле извршене топле пробе.

ЈКП „Новосадска топлана” топле пробе
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Нови Сад Сервисне информације
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај