ПОЧИЊУ ТОПЛЕ ПРОБЕ Проверити исправност кућних инсталација У СЛУЧАЈУ ЦУРЕЊА ПОЗВАТИ ОВАЈ БРОЈ
Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад ће од четвртка, 2. октобра, вршити топле пробе на систему за производњу и дистрибуцију топлотне енергије.
Из "Новосадске топлане" моле кориснике да током трајања функционалних испитивања система не пријављују рекламације на квалитет испоруке топлотне енергије и да посебну пажњу обрате на функционалност и исправност кућних инсталација и да се, у случају цурења обрате надлежној служби Предузећа на број телефона 4881-105. Због хитности интервенције, корисницима ће овај број бити на располагању 24 сата искључиво за ову врсту пријаве.
Одржавање кућних инсталација, подсећају, није у ингеренцији овог предузећа и апелују да се пријављена хаваријска цурења у што хитнијем року санирају и радови одјаве Новосадкској топлани, како би објекти у којима су цурeња пријављена и којих је тренутно више од 140, били напуњени и како би и у овим објектима несметано биле извршене топле пробе.