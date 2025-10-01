ЗГРАДЕ КОЈЕ ЧУВАЈУ ДУХ ЕПОХЕ: Здање на Београдском кеју скрива приче вредне причања
Када туристички бродови пристају уз новосадску обалу Дунава, први утисак о граду ствара управо низ монументалних зграда на Београдском кеју.
Исто је и са онима који долазе из правца Петроварадина – већ при преласку моста у град, у очи им најпре падају ове фасаде, које као својеврсна визит-карта дочекују све путнике са воде и са копна.
Њихове фасаде, заједно са суседним Домом војске, чине јединствену архитектонску целину која као да стражари над улазом у град. Тај „дунавски фронт“ уједно је и симбол урбаног развоја Новог Сада између два рата, када је град добио свој препознатљив изглед велике пречанске вароши.
Прва у низу, под бројем 3, настала је 1927. године по пројекту инжењера Беле Штајгера Казала. Овај цењени градитељ иза себе је оставио низ вредних објеката, од вила у улицама Васе Стајића и Војвођанских бригада, преко упечатљиве „црвене зграде“ у Јована Бошковића, до палате у Сремској.
Његов архитектонски израз био је уравнотежен спој предратних стилова: ублажена сецесија, трагови арт декоа и назнаке ране модерне.
Наручилац и каснија власница била је Катарина Бернхард, имућна поседница која је улагањем у исушене рукавце Дунава стекла значајан капитал. Иако је о њеном животу остало мало података, ова грађевина сведочи о њеној амбицији и способности да остави трајан траг у градском пејзажу.
Десет година касније подигла је још једну палату у Милетићевој улици, што говори да њена градитељска визија није била случајна, већ промишљена и усмерена ка урбаном развоју.
Тако зграда на броју 3, иако данас можда неприметна у низу дунавских фасада, представља својеврсни спој личне приче једне жене и архитектонског израза једног времена.
Њен изглед и позиција на кеју остају подсетник на период у којем је Нови Сад израстао у препознатљиву варош на Дунаву, а сваки детаљ фасаде чува дух епохе у којој је настала. Ипак, данас је ово здање прилично оронуло и вапи за обновом и рестаурирањем.
Становници се надају да ће ускоро доћи на ред за санацију, јер штета је да зграда која има тако велику историјску вредност пропада пред очима свих.
Пројекат “Дворци и велелепна здања Војводине – раскошни чувари историје“ реализује Дневник Војводина пресс доо, а суфинансира Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе са верским заједицама. Ставови у подржаном пројекту не изражавају нужно ставове органа који је доделио средства.