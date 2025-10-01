broken clouds
НОВО ВОЗИЛО ЗА ТЕМЕРИНСКИ ДОМ ЗДРАВЉА Пацијенти убудуће лакше и брже до дијализе

01.10.2025. 09:53 09:58
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
возило
Фото: Општина Темерин

Општина Темерин издвојила је пет милиона динара за ново возило овдашњег Дома здравља.

Возило је намењено за превоз пацијената на дијализу. 

Кључеве новог комби возила директору Дома здравља др Томиславу Угарковићу уручио је председник општине Младен Зец.

-  Бринући о нашим суграђанима, корак по корак унапређујемо услове лечења и улажемо у наш Дом здравља, а самим тим подижемо квалитет здравствених услуга у нашој општини - поручио је Младен Зец.

Војводина Бачка
